Trump: Iran zwodzi USA w sprawie porozumienia

- Rozmawiam z Iranem od kilku miesięcy i oni powinni podpisać tę umowę. To dobra umowa. Nie daje im prawa do posiadania broni nuklearnej - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

- Zestrzelili nasz śmigłowiec - bardzo drogi śmigłowiec, nawiasem mówiąc. Co ważniejsze, (na pokładzie) były dwie osoby. Na szczęście wszystko z nimi w porządku, to była niesamowita akcja ratunkowa - kontynuował.

- Zobaczymy, co się stanie. Uderzyliśmy w nich mocno wczoraj i uderzymy w nich mocno dzisiaj (...) I zobaczymy, co będzie z porozumieniem. Jesteśmy naprawdę blisko umowy, ale oni nas zwodzą, traktują nas jak naiwniaków, bo mieli do czynienia z bardzo głupimi prezydentami. Wstyd mi to mówić, ale siedzieli tu (w Białym Domu - PAP) bardzo niekompetentni ludzie - oznajmił Trump.

Ataki USA na Iran i odpowiedź Teheranu

W nocy z wtorku na środę siły amerykańskie przeprowadziły ataki na cele w Iranie. Dowództwo przekazało, że była to odpowiedź na strącenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca Apache w poniedziałek. Iran poinformował, że w odwecie przeprowadził ataki z użyciem bezzałogowców na siły USA w Bahrajnie i ostrzelał rakietami amerykańskie obiekty wojskowe w Jordanii. O przechwyceniu irańskich rakiet informował też Kuwejt.

Wcześniej w środę Trump oświadczył, że władze Iranu zwlekały zbyt długo z wynegocjowaniem porozumienie z USA i teraz muszą zapłacić za to cenę.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)