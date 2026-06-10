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Trump nie odpuszcza Iranowi. Padła zapowiedź kolejnego uderzenia

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 19:08
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Trump: dziś znów zaatakujemy Iran/Shutterstock
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jeszcze w środę amerykańska armia przeprowadzi kolejne silne uderzenie na Iran, podobne do operacji przeprowadzonej w nocy z wtorku na środę. Jednocześnie oskarżył władze w Teheranie o celowe przeciąganie rozmów i wprowadzanie strony amerykańskiej w błąd.

Trump: Iran zwodzi USA w sprawie porozumienia

- Rozmawiam z Iranem od kilku miesięcy i oni powinni podpisać tę umowę. To dobra umowa. Nie daje im prawa do posiadania broni nuklearnej - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

- Zestrzelili nasz śmigłowiec - bardzo drogi śmigłowiec, nawiasem mówiąc. Co ważniejsze, (na pokładzie) były dwie osoby. Na szczęście wszystko z nimi w porządku, to była niesamowita akcja ratunkowa - kontynuował.

- Zobaczymy, co się stanie. Uderzyliśmy w nich mocno wczoraj i uderzymy w nich mocno dzisiaj (...) I zobaczymy, co będzie z porozumieniem. Jesteśmy naprawdę blisko umowy, ale oni nas zwodzą, traktują nas jak naiwniaków, bo mieli do czynienia z bardzo głupimi prezydentami. Wstyd mi to mówić, ale siedzieli tu (w Białym Domu - PAP) bardzo niekompetentni ludzie - oznajmił Trump.

Ataki USA na Iran i odpowiedź Teheranu

W nocy z wtorku na środę siły amerykańskie przeprowadziły ataki na cele w Iranie. Dowództwo przekazało, że była to odpowiedź na strącenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca Apache w poniedziałek. Iran poinformował, że w odwecie przeprowadził ataki z użyciem bezzałogowców na siły USA w Bahrajnie i ostrzelał rakietami amerykańskie obiekty wojskowe w Jordanii. O przechwyceniu irańskich rakiet informował też Kuwejt.

Wcześniej w środę Trump oświadczył, że władze Iranu zwlekały zbyt długo z wynegocjowaniem porozumienie z USA i teraz muszą zapłacić za to cenę.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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Tematy: USAwojnaIran
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