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Ceny maksymalne paliw w piątek. Ogłoszono nowe stawki

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:26
Ceny maksymalne paliw w piątek. Ogłoszono nowe stawki
Ceny maksymalne paliw w piątek. Ogłoszono nowe stawki/Shutterstock
Nowe maksymalne ceny paliw zaczną obowiązywać od piątku. Zgodnie z decyzją ministra energii droższa będzie benzyna 95, ale kierowcy tankujący benzynę 98 i olej napędowy zapłacą mniej.

Ceny maksymalne paliw w piątek 12.06

W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98 zł, benzyny 98 - 6,55 zł, a diesla - 6,37 zł - wynika z czwartkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że względem czwartku cena maksymalna benzyny 95 wzrośnie, natomiast obniży się cena diesla i benzyny 98.

Ceny maksymalne paliw w czwartek 11.06

W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,92 zł, benzyny 98 - 6,56 zł, a oleju napędowego - 6,43 zł. 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.

Czym są ceny maksymalne paliw?

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Obniżka VAT i akcyzy

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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Tematy: ceny paliwcena dieslacena benzynyceny maksymalne
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