Forsal logo

Wyższy wiek emerytalny w Polsce? Prezes ZUS zabrał głos

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 08:27
Wyższy wiek emerytalny w Polsce? Prezes ZUS zabrał głos
Wyższy wiek emerytalny w Polsce? Prezes ZUS zabrał głos/Shutterstock
Prezes ZUS Liwiusz Laska uważa, że obecnie w Polsce nie ma warunków do prowadzenia debaty o podniesieniu wieku emerytalnego. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” podkreślił, że zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest przedstawianie skutków różnych rozwiązań, a nie angażowanie się w spory polityczne.

Wyższy wiek emerytalny to wciąż polityczne tabu

Prezes ZUS, pytany przez „Rzeczpospolitą”, czy jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na rozmowę o podniesieniu wieku emerytalnego, czy to wciąż polityczne tabu, odpowiada, że jego zdaniem „dziś nie jesteśmy jeszcze gotowi na taką dyskusję”.

- Z badań opinii publicznej, które analizowałem jeszcze około półtora roku temu, wynikało, że większość Polaków chce utrzymania obecnego wieku emerytalnego - dodaje.

ZUS chce pokazywać konsekwencje wyborów emerytalnych

Laska zaznacza, że „rolą ZUS nie jest jednak prowadzenie debaty politycznej, lecz pokazywanie obywatelom konsekwencji ich decyzji”. - Możemy jasno wskazywać, jak wydłużenie aktywności zawodowej wpływa na wysokość przyszłej emerytury. Każdy dodatkowy rok pracy oznacza wyższe świadczenie, a szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku kobiet - podkreśla.

Prezes ZUS dodaje, że „kobiety coraz częściej same decydują się na dłuższą aktywność zawodową”, a „obecnie średni wiek ich faktycznego przechodzenia na emeryturę wynosi około 61,5 roku, mimo że ustawowy wiek emerytalny to 60 lat”. W przypadku mężczyzn - informuje - średni wiek zakończenia aktywności zawodowej praktycznie pokrywa się z ustawowym wiekiem emerytalnym.

Jego zdaniem „to pokazuje, że świadomość ekonomicznych konsekwencji wcześniejszego zakończenia pracy stopniowo rośnie”.

Prognozy przyszłych emerytur

Prezes ZUS zachęca też, by regularnie sprawdzać prognozy swoich przyszłych emerytur i rozważyć „dodatkowe formy oszczędzania, takie jak PPK czy IKZE”. Jeśli to możliwe - dodaje - zaplanować dłuższą karierę zawodową. - To jeden z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie wysokości przyszłego świadczenia - ocenia.

Kalkulatory emerytalne

Laska wskazuje również, że istnieją kalkulatory do wyliczania, „o ile wzrośnie świadczenie, jeśli ktoś pozostanie aktywny zawodowo rok lub dwa lata dłużej”. - Jednak niewiele osób z nich korzysta. Często zainteresowanie pojawia się dopiero tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego, kiedy możliwości zwiększenia świadczenia są już znacznie mniejsze - zauważa.

Program Aktywni 50+

Dlatego - podkreśla - ZUS w tym roku uruchomił program Aktywni 50+, w ramach którego udziela informacji, jak działa system emerytalny i jakie są możliwości zwiększenia emerytury.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: Rzeczpospolita
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii »
Tematy: ZUSemeryturawiek emerytalny
Powiązane
Praca, albo dzieci? Rekordowy skok aktywności zawodowej kobiet w Polsce ratuje rynek pracy. Ale potrzeba lepszych warunków dla matek i ojców
Praca, albo dzieci? Rekordowy skok aktywności zawodowej kobiet w Polsce ratuje rynek pracy. Ale potrzeba lepszych warunków dla matek i ojców
Ludzie umierają w oczekiwaniu na pieniądze z ZUS
Ludzie umierają w oczekiwaniu na pieniądze z ZUS. Szykują się zmiany i wielkie porządki w popularnym świadczeniu
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
Nie przegap
Nowe fotoradary w Polsce
Nowe fotoradary na wakacje. Zamontowano je na autostradach i głównych drogach
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
niepełnosprawny, koperta, samochód, parkowanie
Karta parkingowa przejdzie rewolucję. Mniej formalności i nowy dokument w całej UE
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Ukraińscy artylerzyści na froncie
Ukraina szykuje wielkie zmiany w armii. Nawet 30 proc. brygad może zniknąć
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
mieszkanie, delegacja, pracownik
Ekspertka: najem krótkoterminowy to już nie tylko turyści
Ludzie umierają w oczekiwaniu na pieniądze z ZUS
Ludzie umierają w oczekiwaniu na pieniądze z ZUS. Szykują się zmiany i wielkie porządki w popularnym świadczeniu
Polecamy
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Wykluczenie cyfrowe w Polsce. 8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu
Wykluczenie cyfrowe w Polsce. 8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu
Jest decyzja Sejmu. Od 2027 roku część Polaków zapłaci nową daninę od oszczędności
Jest decyzja Sejmu. Od 2027 roku część Polaków zapłaci nową daninę od oszczędności
Nie każdy wie, że MOPS oferuje więcej niż comiesięczne świadczenia
Nie każdy wie, że MOPS oferuje więcej niż comiesięczne świadczenia
propaganda
„Warszawa to ubogi brat Moskwy”. Jak Rosja wykorzystuje influencerów?
ai sztuczna inteligencja praca biuro
Czy tracimy kontrolę nad AI? Niepokojący przypadek podczas testów OpenAI
Stopy procentowe. Jest decyzja EBC
Stopy procentowe. Jest decyzja EBC
Rząd szykuje nową drogę do CPK. Ma to być alternatywa dla A2
Rząd szykuje nową drogę do CPK. Ma to być alternatywa dla A2
Kraj
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
niepełnosprawny, koperta, samochód, parkowanie
Karta parkingowa przejdzie rewolucję. Mniej formalności i nowy dokument w całej UE
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
14 czternasta emerytura emerytury świadczenia zus
14. emerytura 2026 coraz bliżej. Rząd wskazał termin wypłaty. Jest projekt rozporządzenia
ogród, sąsiad, zgoda, szopa, budowa
Zakaz budowy szopy lub domku narzędziowego w przydomowym ogrodzie bez zgody sąsiada. Samowola może kosztować 10 tys. zł
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
grzywna, nieruchomość, ogród, posesja, ognisko
Zakaz rozpalania ogniska w ogrodzie. Sąsiad może zgłosić naruszenie przepisów, jeśli przeszkadza mu dym lub ognisko jest rozpalane niezgodnie z prawem
emerytura, emeryt, pieniądze
Jest projekt rozporządzenia ws. waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął decyzję po braku porozumienia
Świat
Jedna z wizualizacji F-47
Kanada kupuje F-35, ale już patrzy na GCAP. Amerykanie zgrzytają zębami
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Google dostał 890 mln euro kary
Google zapłaci 890 mln euro kary. Sprawdź, co zmieni się w wyszukiwarce i Google Play
Trump chce sięgnąć po irańskie aktywa. Teheran odpowiada
Trump chce sięgnąć po irańskie aktywa. Teheran odpowiada
Ukraińscy artylerzyści na froncie
Ukraina szykuje wielkie zmiany w armii. Nawet 30 proc. brygad może zniknąć
Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski zaproponował mu nowe stanowisko
Fedorow stawia warunek Zełenskiemu. "Nie zgodzę się na żadne inne stanowisko"
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj