Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków

Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzi rozmowy z przedstawicielami administracji USA. Jeszcze przed spotkaniami zapowiadała ich główne tematy we wpisie w mediach społecznościowych.

"Spotkania w Pentagonie i Departamencie Stanu. Bazy, współpraca przemysłowa i najnowsze technologie, o tym będę rozmawiać" – napisała.

Polska chce produkować pociski do systemu Patriot z USA i Ukrainą

Wiceszefowa MON poinformowała, że rozmowy nawiązywały do deklaracji udostępnienia Ukrainie technologii systemu Patriot i pocisków PAC-3, którą prezydent Donald Trump złożył podczas szczytu NATO w Ankarze. Jak wyjaśniła, polska propozycja ma być odpowiedzią na obawy strony amerykańskiej dotyczące miejsca produkcji.

"Zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie Stany Zjednoczone – Ukraina – Polska, bo chodzi o to, żeby produkcja odbywała się w miejscu bezpiecznym" – powiedziała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Wiceminister podkreśliła, że atutem Polski jest nie tylko jej położenie geograficzne i geopolityczne, lecz także rosnące możliwości krajowego przemysłu obronnego, który w ostatnich latach znacząco zwiększył swoje zdolności produkcyjne.

Pociski PAC-3 mogą powstawać bliżej wschodniej flanki NATO

W trakcie rozmów poruszono również kwestie związane z obsługą pocisków PAC-3. Polska znalazła się w gronie państw, obok Niderlandów, Niemiec i Szwecji, które Stany Zjednoczone biorą pod uwagę jako lokalizację przyszłego centrum serwisowego tych pocisków.

Porozumienie dotyczące tej inicjatywy zostało podpisane podczas forum przemysłowego towarzyszącego szczytowi NATO w Ankarze. Dla Polski byłby to kolejny element wzmacniający współpracę przemysłową z amerykańskim sektorem zbrojeniowym.

Sobkowiak-Czarnecka przekazała także, że znaczną część rozmów poświęcono unijnemu mechanizmowi SAFE. – Dużo rozmawialiśmy o mechanizmie SAFE – powiedziała wiceszefowa MON, dodając, że strona amerykańska pozytywnie oceniła zarówno wysokość środków pozyskanych przez Polskę z programu, jak i duży udział krajowego przemysłu w realizowanych zamówieniach.

PAC-3 ACE wchodzi do gry. Oto tańsza alternatywa dla systemu Patriot

PAC-3 ACE, określany jako "tańszy pocisk przechwytujący", został zaprojektowany tak, aby był w pełni kompatybilny z systemem obrony przeciwrakietowej Patriot. Ma być przeznaczony do zwalczania bardziej wymagających zagrożeń, w tym pocisków napędzanych silnikiem odrzutowym, pocisków manewrujących oraz rakiet balistycznych.

Lockheed Martin nie podał, ile będzie kosztował PAC-3 ACE. Standardowy pocisk PAC-3 kosztuje jednak około 4,2 mln dol. (około 3,68 mln euro) za sztukę.

USA rozważają większą obecność wojskową w Polsce. Trwają rozmowy

Jednym z tematów wizyty była również przyszłość amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że w Stanach Zjednoczonych działa już zespół zajmujący się przygotowaniem koncepcji nowej stałej bazy wojskowej.

Odnosząc się do kwestii ewentualnego zwiększenia stałej amerykańskiej obecności wojskowej w Europie wiceszefowa MON-u zaznaczyła, że w USA powstał "zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy". – Podobny zespół już działa już MON-ie – zdradziła.