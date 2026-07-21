Łukaszenka wydał rozkaz. Dzieci na Białorusi ruszyły do koszar

Ujawnione dokumenty dotyczą organizacji szkolnych ćwiczeń polowych dla uczniów w Mohylewie. Z zapisów wynika, że młodzież ma nie tylko poznawać teorię podczas lekcji, ale także uczestniczyć w zajęciach praktycznych, żyć przez kilka dni według wojskowego harmonogramu i odwiedzić czynną jednostkę wojskową.

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Punktem wyjścia analizy jest zarządzenie Wydziału Oświaty Komitetu Wykonawczego w Mohylewie dotyczące organizacji i przeprowadzenia w 2026 roku szkolnych ćwiczeń polowych oraz praktyki medycznej. Na pierwszy rzut oka dokument ma charakter administracyjny i reguluje kwestie organizacyjne związane z realizacją programu nauczania.

Według BELPOL szczegółowa analiza jego treści wskazuje jednak na znacznie szerszy zakres działań. Eksperci zwracają uwagę, że przedmiot "Przygotowanie przedpoborowe i medyczne" wykracza poza szkolne lekcje, a jego elementem staje się kilkudniowy obóz o profilu wojskowo–patriotycznym ze ściśle określonym harmonogramem, wyznaczonym kierownictwem oraz rozbudowaną strukturą organizacyjną.

Jednym z elementów, na które zwracają uwagę autorzy analizy, jest stosowana w dokumencie terminologia. Formalnie przedsięwzięcie określane jest jako mobilny obóz zdrowotny, jednak równocześnie pojawiają się w nim takie określenia jak "ćwiczenia polowe", "profil wojskowo-patriotyczny", "musztra" czy "zajęcia taktyczne". Według BELPOL prowadzi to do sytuacji, w której obóz funkcjonuje formalnie jako forma letniego wypoczynku, natomiast program zajęć przypomina elementy szkolenia wojskowego.

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Załączniki do dokumentu zawierają szczegółowy plan dnia uczestników. Program rozpoczyna się pobudką i poranną gimnastyką, po czym uczniowie uczestniczą w kolejnych zajęciach praktycznie bez dłuższych przerw. W harmonogramie znalazły się m.in.:

musztra,

przygotowanie taktyczne,

historia wojskowości,

zajęcia z wychowania fizycznego i przygotowania medycznego,

wieczorny apel,

cisza nocna.

BELPOL ocenia, że taki układ dnia znacznie bardziej przypomina codzienne funkcjonowanie w jednostce wojskowej niż organizację szkolnych zajęć lub letniego wypoczynku.

Osobny fragment dokumentu poświęcono wizycie w jednostce wojskowej nr 72471. Jak wynika z programu, nie chodzi o muzeum ani ekspozycję historyczną, lecz o działającą jednostkę białoruskich sił zbrojnych. Podczas wizyty uczniowie mają zapoznać się z uzbrojeniem i sprzętem wojskowym, zadaniami realizowanymi przez jednostkę, organizacją służby, zasadami obowiązującymi żołnierzy, warunkami zakwaterowania oraz codziennym funkcjonowaniem personelu wojskowego. Zdaniem BELPOL celem jest przedstawienie młodzieży współczesnego modelu funkcjonowania armii, a nie wyłącznie jej historii.

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Dokument opisuje również szczegółowy sposób organizacji przedsięwzięcia. Poszczególnym szkołom przypisano określone limity uczestników, wyznaczono kierowników obozu i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, zaplanowano badania lekarskie oraz harmonogram wizyt w jednostce wojskowej. Uwzględniono również kwestie wynagrodzeń nauczycieli oraz obowiązek sporządzania końcowych sprawozdań.

W końcowej części dokumentu, jak ujawnia BELPOL, przewidziano obowiązek przekazywania informacji dotyczących realizacji programu przedpoborowego. Szkoły mają raportować m.in. liczbę uczniów uczestniczących w zajęciach i praktycznych strzelaniach oraz udział w ćwiczeniach polowych.

Sprawozdania obejmują również informacje o wyposażeniu placówek, w tym dostępności strzelnic, wiatrówek, atrap karabinów, masek przeciwgazowych, sal przeznaczonych do przygotowania przedpoborowego oraz danych dotyczących nauczycieli prowadzących ten przedmiot.

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