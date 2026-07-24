Śmierć przychodzi szybciej niż decyzja

Alarm w tej sprawie podniosła poseł Aleksandra Leo, która wraz z grupą parlamentarzystów skierowała do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej interpelację nr 15372 dotycząca funkcjonowania świadczenia wspierającego i systemu ustalania poziomu potrzeby wsparcia, poinformował pulshr.pl. Posłanka zwróciła uwagę na przewlekłość postępowań prowadzonych przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Jak wskazano w interpelacji, problemem są przede wszystkim wielomiesięczne oczekiwanie na wyznaczenie komisji oraz wydanie decyzji. W dokumencie podkreślono, że zdarzają się dramatyczne sytuacje, gdy osoby ciężko chore lub terminalnie chore umierają, zanim zakończy się postępowanie.

Autorzy interpelacji zwracają również uwagę, że obowiązek przeprowadzania komisji w przypadkach, w których stan zdrowia nie budzi żadnych wątpliwości, niepotrzebnie wydłuża procedury. Ich zdaniem system wymaga pilnego przeglądu i zmian, które uczynią go bardziej sprawnym oraz bardziej przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak przypomniano w interpelacji: "Ustawa o świadczeniu wspierającym została przygotowana przez poprzedni rząd, jednak jej faktyczne wdrażanie i funkcjonowanie przypada na okres obecnej kadencji. Jesienią 2024 r. zapowiadano przegląd obowiązujących przepisów oraz ocenę ich skutków, w szczególności w zakresie efektywności systemu i dostępności świadczenia dla osób najbardziej potrzebujących".

Ministerstwo zapowiada zmiany, ale projekt nadal jest przygotowywany

Co na to resort rodziny, pracy i polityki społecznej? Na interpelację odpowiedziała wiceminister Katarzyna Nowakowska. Poinformowała, że 16 października 2025 r. Rada Ministrów przyjęła przegląd ustawy o świadczeniu wspierającym, w którym wskazano kierunki zmian mających usprawnić system orzekania. Wśród rekomendacji znalazły się między innymi skrócenie czasu oczekiwania na decyzje, usprawnienie pracy wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zmiany dotyczące zasad ustalania punktów potrzeby wsparcia.

Resort podkreśla, że prowadzi prace nad przygotowaniem odpowiednich rozwiązań legislacyjnych. Choć wcześniej zapowiadano skierowanie projektu do Rady Ministrów i następnie do parlamentu, obecnie nowelizacja nadal pozostaje na etapie prac rządowych i nie została jeszcze wniesiona do Sejmu.

Resort wskazuje, co już udało się zmienić

W odpowiedzi na interpelację Katarzyna Nowakowska podkreśliła, że w ostatnim czasie podjęto szereg działań mających usprawnić wydawanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. Zwiększono finansowanie wojewódzkich zespołów oraz zatrudniono dodatkowych pracowników administracyjnych. Organizowane są kolejne szkolenia dla specjalistów, a część pracowników urzędów wojewódzkich została oddelegowana do wykonywania zadań pomocniczych związanych z obsługą postępowań.

Ministerstwo poinformowało również o organizowaniu dodatkowych posiedzeń składów orzekających, rozbudowie zaplecza lokalowego, wprowadzeniu zmian w systemie informatycznym oraz wdrażaniu dobrych praktyk mających poprawić terminowość wydawania decyzji. Na funkcjonowanie wojewódzkich zespołów w 2026 roku przeznaczono dodatkowo 39 mln zł.

Równolegle od grudnia 2025 r. realizowany jest projekt „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności". Obejmuje on przygotowanie nowych narzędzi do wieloaspektowej oceny potrzeb osób z niepełnosprawnościami, stworzenie nowoczesnego systemu informatycznego i platformy szkoleniowej oraz kompleksowe szkolenia dla kadry orzeczniczej i administracyjnej. Zakończenie projektu planowane jest na połowę 2028 roku.

Kto może otrzymać świadczenie wspierające

Przyznawane przez ZUS świadczenie wspierające nie jest przeznaczone dla seniorów jako odrębnej grupy. Przysługuje pełnoletnim osobom z niepełnosprawnościami, którym wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ustali odpowiedni poziom potrzeby wsparcia. Od 2026 r. świadczenie mogą otrzymać osoby, które uzyskają od 70 do 100 punktów.

Wysokość świadczenia jest uzależniona od liczby przyznanych punktów i stanowi określony procent renty socjalnej. Obecnie wynosi od 792 zł miesięcznie dla osób z wynikiem 70–74 punktów do 4353 zł dla osób, które uzyskały od 95 do 100 punktów. Środki mają częściowo pokrywać dodatkowe koszty wynikające z niepełnosprawności i są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.