Tyle naprawdę miesięcznie zarabiają Polacy? Te dane wprawiają w osłupienie

Łukasz od pięciu lat pracuje w biurze handlowym niewielkiej firmy. W tym roku nie dostał ani złotówki podwyżki, a po opłaceniu raty kredytu, czynszu i rachunków na codzienne wydatki zostaje jej mniej niż rok temu. Gdy słyszy, że wynagrodzenia idą w górę, a przeciętne wynagrodzenie to teraz ponad 9 tysiąca złotych brutto, zastanawia się tylko, kto właściwie zarabia takie pieniądze.

Najlepsze podwyżki daje nam Główny Urząd Statystyczny

Bo wszystko wygląda dobrze tylko w statystykach, gdzie podwyżki dostajemy wszyscy. GUS właśnie wyliczył, że przeciętne wynagrodzenie w średnich i dużych firmach w czerwcu 2026 roku wyniosło dokładnie 9399,89 zł. Ile z tych 9 tys. trafia na konto pracownika? Znacznie mniej. Po odliczeniu obowiązkowych składek oraz zaliczki na podatek dochodowy zatrudnieni na umowę o pracę otrzymują około 6740 zł netto.

Różnica między kwotą brutto a wynagrodzeniem na rękę przekracza 2,6 tys. zł. Największą część stanowią składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe i chorobowe – które pochłaniają około 1290 zł. Kolejne 730 zł to składka na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast około 640 zł wynosi zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dane nie pokazują sytuacji wszystkich pracujących

Warto jednak pamiętać, że publikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane nie pokazują sytuacji wszystkich pracujących. Obejmują wyłącznie przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 10 osób, czyli 6 mln 375,3 tys. pracowników. W statystykach nie są uwzględnieni zatrudnieni w mikrofirmach ani wiele osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Gdyby te grupy zostały wliczone do zestawienia, przeciętne wynagrodzenie byłoby prawdopodobnie niższe.

Czerwcowe dane pokazują również, że zatrudnienie nadal spada. W porównaniu z majem liczba pracowników w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 2,1 tys. osób, a w ujęciu rocznym była niższa o 0,9 procent. Oznacza to, że firmy nadal podnoszą wynagrodzenia, ale jednocześnie ostrożniej podchodzą do zwiększania liczby etatów.

Wynik lepszy od prognoz ekonomistów

Jak te dane komentują analitycy? Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez uwzględnienia wypłat nagród z zysku było ono 5,9 procent wyższe niż w czerwcu ubiegłego roku oraz o 2,5 procent wyższe niż w maju tego roku. Wynik okazał się nieco lepszy od prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu wynagrodzeń o 5,6 procent w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku i o 2,4 procent w porównaniu z majem wskazuje Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

- Polski rynek pracy stopniowo się schładza. Firmy ograniczają liczbę etatów, szczególnie w przemyśle, handlu i IT, lecz nadal podnoszą wynagrodzenia pracownikom, których chcą zatrzymać. Jednocześnie osoby zmieniające pracę mają mniejszą siłę negocjacyjną. W czerwcu realne wynagrodzenia wzrosły o około 3,3 proc., głównie dzięki spadkowi inflacji do 2,5 proc – komentuje dane ekspert.

W lipcu dynamika cen ponownie przyspieszy po wygaszeniu programu CPN, zjadając znaczną część nominalnego wzrostu płac. Stopniowe schłodzenie rynku pracy zmniejsza jednak ryzyko spirali płacowo-cenowej, co daje RPP komfort pozostawienia stóp procentowych bez zmian. Nawet ponowny wzrost cen energii nie powinien więc zmusić Rady do ich podwyższenia” – ocenia ekspert.