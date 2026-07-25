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Leczenie substytucyjne bardziej dostępne dla uzależnionych

Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 16:36
Therapy,Counselor,Patient,Stress,Anxiety,Support,Depression,Session.,A,Worried
leczenie substytucyjne/Shutterstock
Prezydent podpisał przepisy dotyczące zmian w leczeniu substytucyjnym, które będzie się również mogło odbywać pod kontrolą lekarza w ramach walki z uzależnieniami. Taki sposób terapii jest prowadzony od 1992 roku. Co się zmieni?

Potrzeba modyfikacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wynikała ze zwiększenia dostępności terapii, przy jednoczesnym ograniczeniu jej formy co nie odpowiada potrzebom osób uzależnionych od opioidów. Opioidy są to silne substancje działające na receptory opioidowe w mózgu. Służą do leczenia bólu, a jednocześnie silnie uzależniają. Naturalne to morfina i kodeina uzyskiwana z maku. Wytworzonymi przez człowieka są oksykodon, tramadol, fentanyl.

Funkcjonowanie programów leczenia substytucyjnego

Funkcjonowanie programów leczenia substytucyjnego nie jest zawsze tożsame z ich nierównomiernym rozmieszczeniem. Na przykład w 2025 roku to świadczenie medyczne nie było dostępne w województwie podkarpackim. Dużą barierą w terapii jest konieczność dojazdów, na znaczne odległości nawet codziennie do podmiotów prowadzących programy. Dlatego też niezbędne jest wprowadzenie możliwości prowadzenia leczenia substytucyjnego zawierających substancję czynną buprenorfinę w ramach ordynacji lekarskiej. Buprenorfina to silny lek opioidowy działający przeciwbólowo oraz wspomagający leczenie uzależnień.

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Możliwość leczenia buprenorfiną przez lekarza

Tym samym leczenie substytucyjne będzie stosowaniem produktów leczniczych o działaniu agonistycznym na receptor opioidowy w ramach programu leczenia substytucyjnego, jak również podawania buprenorfiny pod nadzorem lekarza. Działanie agonistyczne na receptor opioidowy to wypieranie z organizmu uzależnionego morfiny lub heroiny oraz przywrócenie prawidłowego oddechu.

Lekarz który będzie mógł stosować leczenie substytucyjne będzie musiał być:

  • świadczeniodawcą bądź zatrudnionym lub wykonującym zawód u świadczeniodawcy z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień albo
  • zatrudnionym lub wykonującym zawód w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie Kodeksu karnego wykonawczego.

Przepisy zawierają szczegółową procedurę prowadzącą do uzyskania zezwolenia na prowadzenie leczenia substytucyjnego. Określono też szczegółowo sposób i warunki prowadzenia leczenia. Powyższe uregulowania mają na celu zapewnienie dostępu do leczenia substytucyjnego na odpowiednim poziomie.

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 3.07.2026 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw UD 2499

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: lekarzuzależnieniaopioidybuprenorfina
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