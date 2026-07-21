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Klimatyzacja latem a gardło – jak uniknąć podrażnień?

Artykuł sponsorowany
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dzisiaj, 12:12
klimatyzacja, gardło, ból
Klimatyzacja latem a gardło – jak uniknąć podrażnień?/Materiały prasowe
Latem klimatyzacja poprawia komfort, ale bywa też źródłem kłopotów z gardłem. Wiele osób po kilku godzinach w biurze, samochodzie albo hotelu odczuwa suchość, drapanie i chrypkę. To nie zawsze oznacza infekcję. Często winne są warunki w pomieszczeniu: niska wilgotność, zbyt zimny nawiew i duża różnica temperatur między upałem na zewnątrz a chłodem w środku.

Zwróć uwagę, że śluzówka gardła reaguje na takie zmiany szybko, szczególnie gdy mało pijesz lub długo mówisz.

Dlaczego klimatyzacja może podrażniać gardło?

Problem zwykle nie wynika z samego chłodnego powietrza. Znacznie większe znaczenie ma jego suchość oraz długotrwała ekspozycja na obieg zamknięty. Gdy śluzówka gardła i jamy ustnej traci wilgoć, staje się bardziej wrażliwa. Pojawia się uczucie pieczenia, drapania, potrzeba odchrząkiwania, czasem także chrypka.

O wpływie klimatyzacji na komfort gardła opowiedziała mgr farm. Dominika Pagacz-Tokarek, ekspertka Medicare.pl. Jak podkreśla, latem problemem często nie jest samo chłodne powietrze, ale połączenie niskiej wilgotności, dużych różnic temperatur i długiego przebywania w zamkniętych, klimatyzowanych pomieszczeniach. W takich warunkach śluzówka gardła i jamy ustnej może szybciej się przesuszać, co sprzyja uczuciu drapania, pieczenia lub chrypce. Dlatego warto pamiętać o regularnym piciu wody, unikaniu bezpośredniego nawiewu na twarz oraz rozsądnym ustawianiu temperatury, zwłaszcza w biurze, samochodzie i hotelu.

Duże znaczenie ma też indywidualna podatność gardła na podrażnienia. Jeśli masz alergię, refluks, oddychasz przez usta albo dużo mówisz w pracy, gardło może reagować silniej. To oznacza, że ta sama klimatyzacja jednej osobie nie szkodzi, a u drugiej wywołuje wyraźny dyskomfort już po krótkim czasie.

Najczęstsze błędy w korzystaniu z klimatyzacji

Najwięcej problemów powoduje zbyt agresywne chłodzenie. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest znacznie niższa niż na zewnątrz, organizm musi stale przystosowywać się do zmian. To obciąża błony śluzowe i może nasilać dolegliwości.

Częstym błędem jest też ustawienie nawiewu prosto na twarz lub szyję. Nawet jeśli chłód daje chwilową ulgę, po kilkunastu minutach gardło może być wyraźnie przesuszone. Dochodzi do tego za mała podaż płynów. W klimatyzowanych pomieszczeniach łatwo przegapić pragnienie, bo nie odczuwasz upału tak mocno jak na zewnątrz.

Nie bez znaczenia pozostaje stan urządzenia. Zaniedbane filtry nie muszą od razu wywoływać infekcji, ale mogą pogarszać jakość powietrza i nasilać podrażnienia. Jeśli w pomieszczeniu unosi się kurz, powietrze jest ciężkie, a śluzówki pieką już po wejściu, warto sprawdzić serwis klimatyzacji.

Kolejną sprawą jest zamykanie okien na cztery spusty i brak wietrzenia. Kiedy działa klima, rzadko otwieramy okna, bo szkoda nam uciekającego chłodu. W efekcie przez wiele godzin w kółko kręci się to samo, zużyte powietrze, w którym zbiera się kurz, roztocza i dwutlenek węgla. Zamiast świeżości fundujemy sobie zaduch, który błyskawicznie drażni drogi oddechowe.

Często zapominamy też o kontrolowaniu wilgotności powietrza. Klimatyzator z natury działa jak osuszacz – wyciąga wilgoć z pokoju, żeby szybciej go schłodzić. Jeśli urządzenie chodzi bez przerwy, wilgotność spada drastycznie. Same krople do oczu czy picie wody to za mało, jeśli otoczenie wysysa z nas wilgoć – w tak suchym środowisku śluzówka po prostu nie ma szans normalnie pracować.

Jak chronić gardło na co dzień?

Rozwiązaniem nie jest rezygnacja z klimatyzacji, lecz jej racjonalne i bezpieczne użytkowanie.

  • Ustawiaj umiarkowaną temperaturę: różnica między wnętrzem a temperaturą na zewnątrz nie powinna być skrajna; zwykle wystarcza obniżenie o kilka stopni.
  • Unikaj bezpośredniego nawiewu: skieruj strumień powietrza w górę lub na bok, nie na twarz.
  • Pij regularnie wodę: małe porcje wypijane w ciągu dnia lepiej nawilżają śluzówkę niż jednorazowo duża ilość.
  • Rób przerwy od klimatyzacji: jeśli możesz, wyjdź na kilka minut do miejsca o bardziej naturalnej temperaturze.
  • Dbaj o nos: oddychanie przez nos lepiej ogrzewa i nawilża powietrze niż oddychanie przez usta.

Gdy podrażnienie już się pojawi, pomocne bywa oszczędzanie głosu, unikanie dymu tytoniowego i bardzo gorących napojów oraz częstsze nawadnianie. U części osób ulgę przynoszą preparaty nawilżające do gardła lub izotoniczne aerozole do nosa, ale warto dobierać je rozsądnie, zwłaszcza przy chorobach przewlekłych.

Kiedy objawy mogą oznaczać coś więcej?

Suchość gardła po dniu w klimatyzowanym biurze zwykle mija po nawodnieniu i odpoczynku. Jeśli jednak dolegliwości utrzymują się dłużej, nie zakładaj od razu, że to tylko skutek chłodnego powietrza. Podobne objawy mogą dawać infekcje wirusowe, alergia, refluks żołądkowo-przełykowy albo przewlekłe oddychanie przez usta.

Sygnały ostrzegawcze są dość konkretne:

  • Ból nasilający się przy przełykaniu: szczególnie jeśli towarzyszy mu gorączka.
  • Chrypka trwająca ponad 2–3 tygodnie: wymaga konsultacji, zwłaszcza u osób pracujących głosem.
  • Uczucie duszności lub świst przy oddychaniu: nie warto z tym zwlekać.
  • Biały nalot, obrzęk lub silne zaczerwienienie: mogą wskazywać na stan zapalny wymagający oceny lekarskiej.

Jeśli objawy wracają każdego lata, spójrz na problem szerzej. Czasem wystarczy korekta ustawień klimatyzacji i lepsze nawodnienie, a czasem potrzebna jest diagnostyka alergii, refluksu albo przewlekłego nieżytu nosa. Im szybciej ustalisz przyczynę, tym łatwiej zadbasz o gardło bez rezygnowania z komfortu w upalne dni.

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Źródło: Artykuł sponsorowany
Tematy: chorobatemperaturaklimatyzacjagardło
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