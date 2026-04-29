Przyczyny zdrowotne

Choroba własna

Pracownik może być chory. Jeśli w dniu nieobecności nie może pojawić się u lekarza powinien o swoim stanie zdrowia powiadomić pracodawcę. Lekarz może wystawić zwolnienie z powodu choroby na trzy dni wstecz wliczając dni wolne od pracy o ile niezdolność do pracy powstała przed wizytą. Dłuższy okres czasu może obejmować zwolnienie lekarskie z uwagi na leczenie szpitalne oraz niemożność świadczenia pracy stwierdzona przez psychiatrę.

Choroba dziecka

Pracownik może nie mieć możliwości dotarcia do pracy z uwagi na potrzebę opieki nad dzieckiem lub bliskim członkiem rodziny. Tutaj również należy się skontaktować z pracodawcą i w miarę możności powiadomić o przewidywanym okresie nieobecności.

Należy pamiętać że obecnie czy zwolnienia lekarskie z uwagi na własny stan zdrowia pracownika czy opiekę nad bliskimi są generowane przez lekarza w systemie w związku z tym należy sprawdzić albo u pracodawcy w dziale kadr albo w systemach Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub PUE ZUS czy istotnie do wystawienia zwolnienia doszło.

Przyczyny losowe

Urlop na żądania

Każdemu pracownikowi przysługuje urlop na żądanie w wymiarze czterech dni kalendarzowych bez względu na staż pracy oraz wymiar etatu. Urlop na żądanie zawiera się w wymiarze urlopu wypoczynkowego w związku z tym jest płatny w 100 %. Pracownik musi zgłosić pracodawca urlop na żądania najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, o ile jest to możliwe na godzinę przed rozpoczęciem pracy. Forma zgłoszenia urlopu na żądanie powinna być wskazana przez pracodawcę oraz możliwa do wykonania na odległość. Pracownik nie ma obowiązków wyjaśniania przyczyn zgłoszenia urlopu na żądanie natomiast pracodawca ma prawo odmówić udzielenia takiego urlopu. Gdy to nastąpi należy potraktować nieobecność w pracy jako nieusprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia.

Urlop z powodu siły wyższej

Nowym uprawnieniem pracownika wynikającym z kodeksu pracy jest zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej. Określane jest to jako urlop z powodu siły wyższej- za tą nieobecność pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 %. Może być udzielonych w dniach-2 dni albo godzinach 16 godzin, a o wymiarze decyduje pracownik korzystając z tego zwolnienia po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym. Wymiar tego urlopu jest niezależny od stażu pracy oraz o wymiarze etatu. Siła wyższa jest to zdarzenie niezależne od pracownika np. działanie sił przyrody, awaria komunikacyjna, powódź. Pracodawca udzielając zwolnienia z uwagi na zaistnienie siły wyższej bazuje jedynie na oświadczeniu pracownika, że taka sytuacja miała miejsca.