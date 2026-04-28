Święto 3 Maja należy potraktować w tym roku jako zwykłą niedzielę. Natomiast w piątek przypada Święto Pracy – 1 Maja-dzień ustawowo wolny od pracy. Drugi maja ustanowiono Dniem Flagi-nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

Małe sklepy

Zarówno w święto 1 jak i 3 maja otwarty może być sklep który prowadzi osoba fizyczna wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Może ona natomiast skorzystać z pomocy małżonka, dzieci własnych lub małżonka oraz przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków. Sklepikarza bliski mogą wesprzeć jedynie wtedy gdy nie jest jego stałym pracownikiem.

Gdzie jeszcze jest możliwy handel 1 i 3 maja ?

Możliwość handlu jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności ewentualnie przeważającego jej rodzaju jak również położenia punktu handlowego. Jest możliwe otwarcie apteki, zakładu leczniczego dla zwierząt, hurtowni farmaceutycznej, piekarni, cukierni i lodziarni. Dopuszczalność wynikająca z przepisów nie oznacza wszakże, że placówka taka będzie czynna. Praca w zwiększonym wymiarze powoduje po stronie pracodawcy konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika.

Druga grupa punktów jest definiowana przez przeważający rodzaj prowadzonej działalności. Otwarcie 1 i 3 maja jest możliwe gdy jest nim handel kwiatami, pamiątkami lub dewocjonaliami, prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, a także usługi pocztowe.

Ważne jest też miejsce położenia lokalu w którym przedsiębiorca prowadzi działalność. Mogą być otwarte miejsca znajdujące się w:

- obiektach infrastruktury krytycznej;

- zakładach:

-- hotelarskich,

--prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,

--leczniczych;

a także na dworcach i przystaniach, portach lotniczych oraz strefach wolnocłowych oraz środkach transportu np. w samolotach czy na statkach. Przy cmentarzach dopuszczalny jest handel kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami.

Bez problemu możliwe jest zrobienie zakupów przez internet i w automatach sprzedażowych - składnie zamówień nie wymaga udziału pracowników. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi w handel na festynach, jarmarkach i imprezach okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych niezależnie od lokalizacji. Wyłączeniu spod ograniczenia sprzedaży w święta podlegają również placówki handlowe, w których przeważająca działalność ma charakter gastronomiczny.

Należy pamiętać, że 1 i 3 maja mogą pracować osoby które mają zawartą umowę o pracę wskazującą na zatrudnienie jedynie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Handel 2 maja

W myśl obowiązujących przepisów sklepy powinny być otwarte jak w każdą sobotę. Niemniej jednak z uwagi na sąsiedztwo dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy wiele miejsc w szczególności nie znajdujących się w centrach handlowych czy nie sprzedających artykułów pierwszej potrzeby takich może być zamkniętych. Wszystko zależy od przedsiębiorcy-np. piekarnie mające wiele sklepów mogą zadecydować o otwarciu tylko niektórych z nich.