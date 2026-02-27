Kary porządkowe

Niewłaściwe zachowanie się pracownika podlega ocenie pracodawcy. Może on stosować karę upomnienia a w poważniejszych przypadkach nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika:

ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy;

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( bhp ) oraz przeciwpożarowych;

) oraz przeciwpożarowych; przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Za co kara pieniężna

Dodatkowo za część przekroczeń podlegających karze upomnienia i karze nagany pracownik może otrzymać również karę pieniężną. Pracodawca może zastosować karę pieniężna za:

niezastosowanie się pracownika do przepisów bhp oraz przeciwpożarowych;

oraz przeciwpożarowych; opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia przez pracownika ;

; stawienie się do pracy przez pracownika w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

lub środka działającego podobnie do alkoholu; spożywanie przez pracownika alkoholu w czasie pracy lub środka działającego podobnie jak alkohol.

I tak nieprzestrzeganie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych np. palenie papierosów w miejscach niedozwolonych może skutkować karą upomnienia lub nagany oraz karą pieniężną. Natomiast nie każde nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku pracy może dawać pracodawcy możliwość nałożenia kary pieniężnej, ale jedynie opuszczenie bez usprawiedliwienia pracy oraz kontakt z substancjami wpływającymi na świadomość przed stawieniem się do pracy i w czasie pracy. Co do kwestii usprawiedliwiania nieobecności w pracy z treści dalszych przepisów wynika, że może ono skutkować również karą pieniężną.

Jak obliczyć karę pieniężną?

Kara pieniężna za jedno przekroczenie np. spożywanie alkoholu w konkretnym dniu w czasie pracy oraz za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Natomiast niezależnie od ilości przekroczeń i nieusprawiedliwionych nieobecności kary pieniężne nie mogą być łącznie wyższe niż 1/10 część wynagrodzenia przypadającego do wypłaty pod dokonaniu potrąceń z uwagi na prowadzoną egzekucję oraz rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikowi. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bhp.