Emeryci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę, muszą pamiętać nie tylko o poinformowaniu ZUS o podjęciu pracy, lecz także o tym, że (aby nie stracić świadczenia) nie mogą przekroczyć określonego limitu dorabiania. Limity zmieniają się co 3 miesiące, ZUS poinformował już o limitach obowiązujących od marca 2026 roku.

Nowe limity dorabiania do emerytury od marca 2026

Już od 1 marca wzrosną limity dorabiania do emerytury. Są one ustalane w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmieniają się co 3 miesiące: mogą zarówno wzrastać jak i spadać, dlatego warto śledzić komunikaty.

Od 1 marca 2026 r. bezpieczny limit dorabiania do wcześniejszej emerytury lub renty wyniesie 6438,50 zł brutto miesięcznie. Jest to równowartość 70% przeciętnego wynagrodzenia.

Drugim ważnym limitem jest kwota odpowiadająca 130% przeciętnego wynagrodzenia: od marca 2026 będzie to 11957,20 zł brutto.

Zarobki od 6438,50 zł do 11 957,20 zł brutto spowodują zmniejszenie wypłaty o kwotę przekroczenia. Od 1 marca 2026 r. zmniejszenie nie może jednak być wyższe niż:

- informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne Po przekroczeniu kwoty 11957,20 zł brutto miesięcznie ZUS zawiesi wypłatę wcześniejszej emerytury lub renty.

Kogo nie obowiązują limity dorabiania?

Limity przychodów nie obowiązują osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Nie dotyczy to jednak emerytów, których świadczenie zostało podniesione do kwoty minimalnej (od 1 marca 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto).

Bez ograniczeń dorabiać mogą również: