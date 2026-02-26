Emeryci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę, muszą pamiętać nie tylko o poinformowaniu ZUS o podjęciu pracy, lecz także o tym, że (aby nie stracić świadczenia) nie mogą przekroczyć określonego limitu dorabiania. Limity zmieniają się co 3 miesiące, ZUS poinformował już o limitach obowiązujących od marca 2026 roku.

Nowe limity dorabiania do emerytury od marca 2026

Już od 1 marca wzrosną limity dorabiania do emerytury. Są one ustalane w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmieniają się co 3 miesiące: mogą zarówno wzrastać jak i spadać, dlatego warto śledzić komunikaty.

Od 1 marca 2026 r. bezpieczny limit dorabiania do wcześniejszej emerytury lub renty wyniesie 6438,50 zł brutto miesięcznie. Jest to równowartość 70% przeciętnego wynagrodzenia.

Drugim ważnym limitem jest kwota odpowiadająca 130% przeciętnego wynagrodzenia: od marca 2026 będzie to 11957,20 zł brutto.

Zarobki od 6438,50 zł do 11 957,20 zł brutto spowodują zmniejszenie wypłaty o kwotę przekroczenia. Od 1 marca 2026 r. zmniejszenie nie może jednak być wyższe niż:

Po przekroczeniu kwoty 11957,20 zł brutto miesięcznie ZUS zawiesi wypłatę wcześniejszej emerytury lub renty.

ZUS przypomina: pracujący emeryci muszą poinformować o dodatkowych przychodach
Kogo nie obowiązują limity dorabiania?

Limity przychodów nie obowiązują osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Nie dotyczy to jednak emerytów, których świadczenie zostało podniesione do kwoty minimalnej (od 1 marca 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto).

Bez ograniczeń dorabiać mogą również:

  • świadczeniobiorcy, których renta rodzinna jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego,
  • renciści pobierający rentę wojenną lub wojskową i których niezdolność do pracy ma związek z wcześniejszą służbą,
  • osoby, które pobierają rentę rodzinną po inwalidach wojennych lub wojskowych.