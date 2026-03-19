Środki działające podobnie jak alkohol

Poprzez środki działające podobnie jak alkohol mając na względzie przepisy prawa pracy uważa się;

opioidy-są to leki przeciwbólowe powodujące m.in. senność, zaburzenia oddychania- kodeina, tramadol, morfina, fentanyl, oksykodon, buprenorfina, metadon;

przeciwbólowe powodujące m.in. senność, zaburzenia oddychania- kodeina, tramadol, morfina, fentanyl, oksykodon, buprenorfina, metadon; amfetaminę i jej analogi-środki o działaniu narkotycznym, ale też wykorzystywane do leczenia narkolepsji, otyłości oraz wspomagające funkcjonowanie z ADHD, powodują zmiany emocjonalne i poznawcze, mogą wywoływać psychozę (np.urojenia) a także niszczyć mięśnie;

kokainę-narkotyk wytwarzany z liści koki, uzależnia, zwiększa ryzyku zawału serca, udaru, prowadzi do uszkodzenia układu krążenia;

kannabinoidy-występują w konopiach, ale również mogą być wytworzone przez człowieka, THC w stężeniu nieprzekraczającym 0,3 % to lek na receptę określony jako medyczna marihuana ;

; benzodiazepiny-silne leki psychotropowe na receptę-uspokajające i nasenne działające na ośrodkowy układ nerwowy np. relanium, valium, xanax.

Przyjmowanie leków

Wszystkie te preparaty mają działanie uzależniające psychiczne i fizyczne oraz nie należy ich długo stosować nawet z przyczyn medycznych. Jak wynika z powyższych opisów popularne określenie narkotyki nie oddaje istoty problemu albowiem również leki w szczególności długotrwale stosowane mogą wpływać na zdolność do pracy o czym nawet sam pracownik może nie wiedzieć np. gdy farmakologicznie walczy z bezsennością czy leczy się z otyłości albo zmaga się z przewlekłym bólem pleców wynikającym z długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji. Właściwe wydaje się, żeby taka osoba poinformowała swojego lekarza prowadzącego na jakim stanowisku jest zatrudniona celem uzyskania informacji czy dany lek może mieć wpływ na wykonywanie obowiązki oraz jaki, a także po jakim czasie. W szczególności taką rozmowę powinny odbyć osoby kierujące pojazdami oraz obsługujące maszyny.

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Tacy pracownicy najczęściej należą do grupy kontrolowanej przez pracodawcę w ramach kontroli określanej jako kontrola trzeźwości jeśli regulamin dopuszcza również badanie zatrudnionych pod kątem substancji działającej podobnie jak alkohol. Badanie takie może dotyczyć całej grupy czy grup pracowników albo być wyrywkowe. Należy pamiętać również, że pracodawca jeśli podejrzewa, iż pracownik-niezależnie od stanowiska-jest pod wpływem środków działających podobnie jak alkohol może wezwać Policję do przeprowadzenia badania. Nawet jeśli w danej firmie nie została wprowadzona kontrola stanu pracownika w jakiejkolwiek formie (dotycząca alkoholu czy substancji działających podobnie jak alkohol) oraz po takiej osobie nie widać że przyjmuje leki z wymienionych powyżej grup-może pracować gorzej-wolniej, mniej dokładnie.

Medyczna marihuana

W specyficznej sytuacji są pracownicy, którzy ze wskazań lekarskich powinny przyjmować medyczną marihuanę, w szczególności kierowcy czy operatorzy maszyn. Taka osoba powinna ocenić jak wpływa na nią przyjmowanie takiego leku oraz rozważyć czy nie powinna poinformować o tym pracodawcy. Należy pamiętać, że informacje o chorobach i terapii są danymi wrażliwymi-w związku z tym pracodawca nie może ich żądać od pracownika. Natomiast w pewnych zawodach-w tym mundurowych związanych z możliwością posługiwania się bronią-albo wymogi medycyny pracy albo wewnętrzne regulacje wykluczają stosowanie substancji psychoaktywnych podczas pracy.