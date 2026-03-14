Nietrzeźwy pracownik: sposób postępowania pracodawcy

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że pracownik może wprowadzić kontrolę trzeźwości jedynie o ile jest to konieczne do ochrony życia, zdrowia lub mienia. Taka kontrola jest najczęściej prowadzona w stosunku do kierowców, dyspozytorów, operatorów maszyn czy wózków widłowych albo pracowników ochrony w szczególności tym którym wydaje się jakiekolwiek środki przymusu bezpośredniego, choćby paralizator. Kontrola na spożycie alkoholu taka może dotyczyć wszystkich osób przystępujących do pracy na danym stanowisku albo mieć charakter wyrywkowy. W drugim z przypadków jeśli podejrzewa że pracownik z grupy objętej kontrolą trzeźwości, jest nietrzeźwy albo pod wpływem środków odurzających, może samodzielnie dokonać kontroli.

Należy pamiętać, że:

stan po użyciu alkoholu - zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3 .

- zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm . stan nietrzeźwości - zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Obowiązkowy udział Policji

Natomiast pracodawca musi wezwać Policję gdy podejrzewa, że pracownik jest nietrzeźwy albo pod wpływem alkoholu jeśli:

wprowadził kontrolę trzeźwości w odniesieniu do określonej grupy lub grup pracowników, a sytuacja dotyczy osoby spoza tej grupy,

nie wprowadził kontroli trzeźwości pracowników.

Policja co do zasady powinna przeprowadzić badanie pracownika alkomatem. Natomiast ustalenie poziomu alkoholu za pomocą stężenia we krwi Policja może zlecić zbadanie w następujących przypadkach:

nie ma możliwości: przeprowadzenia badania alkomatem, wskazania stężenia alkoholu z powodu przekroczenia zakresu pomiarowego urządzenia wykorzystywanego do pomiaru pracownik: odmawia poddania się badaniu alkomatem, żąda przeprowadzenia badania krwi, pomimo uprzedniego badania alkomatem, stan pracownika uniemożliwia przeprowadzenie badania alkomatem.

Z badania trzeźwości Policja sporządza protokół. Następnie przekazuje pracodawcy i pracownikowi pisemną informację zawierającą dane pracownika, datę, godzinę i minutę badania oraz jego wynik. Dokument powinien trafić do akt osobowych pracownika.

Obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie pracownika do pracy ze wskazaniem pracownikowi przyczyn, nawet ustnie. Może mieć to miejsce również prewencyjnie przed przyjazdem Policji. Polega na tymczasowym uniemożliwieniu wykonywania obowiązków np. poprzez niewydanie kluczyków do pojazdu czy narzędzi.