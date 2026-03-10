Bezrobocie rejestrowane w Polsce

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2026 r. wyniosła 6,1 proc., o 0,1 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach pracy zarejestrowanych było 956,2 tys. osób, to o 22,1 tys. więcej niż w styczniu br.

Resort szacuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2026 r. kształtowała się w przedziale od 3,9 proc. w woj. wielkopolskim do 10,2 proc. w woj. warmińsko-mazurskim. W porównaniu do stycznia stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,1 pkt. proc. w dziewięciu województwach, o 0,2 pkt. proc. w sześciu województwach i o 0,3 pkt. proc. w woj. warmińsko-mazurskim.

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2026 r. wyniosła 6,1 proc., czyli o 0,1 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Resort pracy podkreślił, że analogiczny wzrost w lutym notowano w 2025 r. (wtedy resort oszacował stopę bezrobocia na 5,5 proc.) oraz w 2023 r.

Liczba wolnych miejsc pracy

Wzrosła również liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy - do 30,5 tys., co oznacza wzrost o 16 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Poinformował, że według wstępnych danych w końcu lutego zarejestrowanych w urzędach pracy było 956,2 tys. bezrobotnych. Przekazał, że to wzrost o 22,1 tys. osób (2,4 proc.) w stosunku do poprzedniego miesiąca, oraz o 109,6 tys. osób (12,9 proc.) w porównaniu do końca lutego 2025 r.

Ministerstwo szacuje, że w lutym 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowało się 100,8 tys. bezrobotnych, czyli o 17,7 tys. (14,9 proc.) mniej niż w poprzednim miesiącu i o 3,5 tys. (3,4 proc.) mniej w porównaniu do lutego 2025. Przekazało ponadto, że z urzędów pracy w lutym 2026 r. wyrejestrowano 77,9 tys. bezrobotnych. To o 5,6 tys. (7,2 proc.) więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 17,5 tys. (18,4 proc.) mniej niż w lutym 2025 r.

Z czego wynika spadek liczby wyrejestrowań?

„Do spadku liczby wyrejestrowań w ujęciu rok do roku przyczyniło się głównie ograniczenie środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych. Szacujemy, że w lutym 2026 ok. 5,2 tys. osób bezrobotnych rozpoczęło programy aktywizacyjne, czyli prawie cztery razy mniej niż w lutym 2025, kiedy aktywizację rozpoczęło 19,6 tys. osób. W porównaniu do lutego poprzedniego roku o około połowę mniej było również wyrejestrowań z powodu braku gotowości do pracy” - wyjaśniło MRPiPS.

Resort podkreślił również, że liczba bezrobotnych podejmujących niesubsydiowaną pracę bądź działalność gospodarczą rośnie. W lutym 2026 r. ich liczba była o ok. 4,8 tys. wyższa niż w lutym poprzedniego roku (ok. 49,5 tys. w lutym 2026 r. wobec 44,7 tys. w lutym 2025 r.), a także o 5,9 tys. wyższa niż w ubiegłym miesiącu.

„Oznacza to, że gospodarka pozostaje silna” - zaznaczył.

Prognozy wzrostu PKB

Ministerstwo podkreśliło, że prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na 2026 pozostają korzystne, co powinno przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku pracy.

„Należy mieć nadzieję, że wiosna – tak jak w latach ubiegłych - przyniesie odwrócenie niekorzystnego trendu wzrostowego bezrobocia wraz z ożywieniem w budownictwie (po mroźnej zimie) i usługach oraz większą liczbą nowych rekrutacji. Z drugiej strony, znaczące ograniczenie finansowania z Funduszu Pracy programów aktywizacyjnych może sprzyjać utrzymaniu się rosnącego poziomu bezrobocia” - przekazało MRPiPS.

Bezrobocie w Polsce według Eurostatu

Resort podkreślił również, że według danych liczonych metodologią Eurostatu Polska wraz z Bułgarią ma najniższą stopa bezrobocia w UE. W styczniu 2026 r. stopa bezrobocia wyniosła 3,1 proc, co oznacza spadek o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z ubiegłym miesiącem.