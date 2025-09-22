Pracodawca widzi L4 pracownika

Od kiedy funkcjonuje elektroniczne zwolnienie lekarskie pracownik nie musi dostarczać pracodawcy wydrukowanego L4. E-ZLA trafia do zatrudniającego dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów. Mimo wszystko pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o jego nieobecności w pracy z powodu choroby. Najpóźniej należy spełnić ten obowiązek do 2 dnia nieobecności w pracy.

Czy pracodawca widzi od jakiego lekarza jest L4?

Tak, pracodawca widzi w systemie jaki lekarz wystawił zwolnienie lekarskie. Posiada dostęp do danych lekarza, a także placówki medycznej, w której zostało wydane L4.

L4 - co widzi pracodawca?

Co jeszcze pracodawca widzi na L4? Pracownicy często zadają to pytanie z nadzieją, że pracodawca nie widzi przyczyny niezdolności pracownika do pracy. Jak jest w rzeczywistości? Na e-ZLA widnieje oczywiście imię i nazwisko pracownika oraz jego numer pesel. Wskazuje również okres na jaki zwolnienie zostało wystawione. Pracodawca widzi też kod 1 (pacjent powinien leżeć) lub 2 (pacjent może chodzić). Czy pracodawca widzi na zwolnieniu lekarskim przyczynę niezdolności do pracy? Dokładnej jednostki chorobowej nie ma na L4 widocznym dla zatrudniającego, ale jest kod literowy: A, B, C, D, E. Kody te służą do ustalenia wysokości chorobowego - 80% lub 100%.

Co oznaczają poszczególne litery na L4?

A - niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą B - niezdolność do pracy w czasie ciąży C - niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu D - niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą E - niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby

Za pierwsze 5 dni nieobecności w pracy z powodu nadużycia alkoholu nie wypłaca się chorobowego. Co ciekawe, każde kolejne zwolnienie z tym samym kodem, wystawione nawet bez przerwy, stanowi podstawę do niewypłacania chorobowego za 5 dni nieobecności. Natomiast ciąża czy gruźlica uprawnia do chorobowego w wysokości 100%.