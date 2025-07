Stabilność rynku pracy w 2025 roku

"Przewidujemy, że dynamika rynku pracy w 2025 roku pozostanie stabilna, a wyniki na koniec roku będą zbliżone do 2024. Wydaje się, że rynek osiągnął punkt równowagi, a pracodawcy zaadaptowali się do obecnej rzeczywistości gospodarczej. Firmy wdrażają bardziej strategiczne podejście do rekrutacji, koncentrując się na optymalizacji procesów i poszukiwaniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Rynek pracy nadal jest rynkiem pracownika, o czym świadczy niska stopa bezrobocia, jednak z większym naciskiem na jasno określone kompetencje i doświadczenie. Firmy podejmują decyzje rekrutacyjne ostrożnie, ale jednocześnie intensyfikują działania w obszarach o największym potencjale" - napisał Nachyna w odpowiedzi na pytania ISBnews.

"W drugim półroczu spodziewamy się okresu dużej czujności po stronie firm - przedsiębiorcy uważnie obserwują sytuację makroekonomiczną i czekają na moment większego bezpieczeństwa. Gdy tylko poczują większą stabilizację, będą gotowi do szybszych decyzji i tworzenia nowych miejsc pracy, by nie przespać rynkowych szans. Warto zaznaczyć, że wielu klientów już dziś zauważa poprawę - drugi kwartał oceniany jest jako lepszy od pierwszego, co pozwala oczekiwać kontynuacji tego pozytywnego trendu także w dalszej części roku" - dodał.

Raport: "Rynek Pracy Specjalistów w I półroczu 2025"

Z opublikowanego dziś raportu "Rynek Pracy Specjalistów w I półrocze 2025" wynika, że w I poł. roku liczba opublikowanych ofert pracy w serwisie Pracuj.pl wyniosła 395 000. Liczba aplikacji w serwisie wzrosła o 6% r/r. W I poł. 2025 r. 66 000 ofert pracy kierowano do pracowników fizycznych - To druga najbardziej popularna grupa kandydatów wśród pracodawców (17% całości ofert).

Kluczowe kompetencje w 2025 roku

"Wysokie zapotrzebowanie na pracowników fizycznych (66 tys. ofert w I poł. 2025) idzie w parze z rosnącą potrzebą ich profesjonalizacji i dostępem do szkoleń. Jednocześnie nadal poszukiwani są doświadczeni specjaliści średniego i wyższego szczebla, zwłaszcza w sprzedaży i technologii. Kluczowe kompetencje to dziś nie tylko wiedza branżowa, ale też umiejętność pracy z technologią, adaptacja do zmian i efektywność. Rynek pracy w 2025 roku to raczej ewolucja niż rewolucja - z coraz większym naciskiem na jakość zatrudnienia, efektywność rekrutacji i dopasowanie kandydatów do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej" - skomentował członek zarządu.

W ocenie Nachyny, zapotrzebowanie pracodawców na specjalistów w poszczególnych branżach w drugiej połowie i całym 2025 roku nie powinno ulec znaczącym zmianom.

Zmiany w strukturze ofert pracy - TOP5 poszukiwanych specjalizacji

Jak wynika z raportu, TOP5 poszukiwanych specjalizacji w Pracuj.pl to sprzedaż, praca fizyczna, IT, obsługa klienta oraz finanse.

"W rankingu TOP5 najczęściej poszukiwanych specjalizacji, czołówka pozostaje stabilna od lat. Liderem jest sprzedaż (19% udziału w ogłoszeniach), która ze względu na uniwersalność kompetencji oraz rozwój narzędzi wspierających sprzedaż - w tym AI i zaawansowane CRM-y - nie traci na znaczeniu. Praca fizyczna najprawdopodobniej umocni swoją pozycję, bo popyt na tego typu pracowników rośnie zdecydowanie szybciej niż podaż" - ocenił ekspert.

Z kolei sektor IT w pierwszej połowie 2025 roku ustabilizował się na poziomie 9% udziału w ofertach pracy.

Tendencja wzrostu zatrudnienia osób 50+

"Po okresie niepewności i spowolnienia, jest to dla tej branży znak wejścia w nową, bardziej dojrzałą fazę. Mniejsze jest zapotrzebowanie na osoby rozpoczynające karierę, czyli tzw. juniorów, natomiast rośnie na doświadczonych kandydatów, zwłaszcza specjalistów średniego szczebla (mid) oraz seniorów, z unikalnymi kompetencjami, nierzadko powiązanymi z technologiami sztucznej inteligencji czy cyberbezpieczeństwem" - napisał Nachyba.

Obsługa klienta i finanse nadal zamykają piątkę najpopularniejszych specjalizacji i również nie wykazują większych odchyleń. Utrzymują stały udział odpowiednio na poziomie 7% i 6% wszystkich ogłoszeń. W świetle tych danych nie spodziewamy się rewolucji w TOP5 najchętniej poszukiwanych specjalizacji, dodał.

W raporcie wskazano, że "coraz bardziej docenia się doświadczonych pracowników i potrzebę tworzenia środowisk pracy opartych na międzypokoleniowej współpracy i transferze wiedzy".

"Oferty juniorskie stanowiły w I półroczu 2025 - 15%, natomiast zdecydowanie największy popyt jest na specjalistów średniego szczebla, w tym ekspertów - oferty pracy na takie pozycje stanowiły aż 44% wszystkich ofert. Starszych specjalistów, kierowników i menadżerów poszukiwano z kolei w 18% ofert. W warunkach niekorzystnej demografii - niskiej dzietności oraz starzejącego się społeczeństwa - liczba osób w wieku produkcyjnym szybko maleje. Zatrudnianie osób 50+ staje się naturalnym kierunkiem, zwłaszcza że ich aktywność zawodowa rośnie i nadal będzie rosła. Coraz więcej firm dostrzega wartość dojrzałych pracowników: ich stabilność, doświadczenie i gotowość do roli mentorów dla młodszych kolegów" - wskazał członek zarządu.

Jednakże to tylko jeden z elementów rozwiązania. Polska stoi przed tym samym problemem co inne kraje OECD - spadająca liczba siły roboczej może osłabić wzrost PKB, chyba że zostanie uzupełniona np. przez wzrost zatrudnienia osób starszych czy migrację. Kontrowersyjnym tematem pozostaje ewentualne podwyższenie wieku emerytalnego, ale jest to kwestia najtrudniejsza i wymagająca zarówno szerokich konsultacji społecznych, jak i szeregu przygotowań, dodał.

"Spodziewamy się, że tendencja do aktywizacji starszych grup wiekowych na rynku pracy będzie się umacniać, szczególnie w branżach z dużym niedoborem kadr. Sukces na rynku będzie zależał od zdolności organizacji do tworzenia inkluzyjnych, wielopokoleniowych zespołów, w których różnorodność wiekowa stanie się realnym atutem" - wskazał także.

Mobilność zawodowa Polaków

Dane z badania Pracuj.pl o mobilności zawodowej Polaków pokazują, że "37% badanych obecnie poszukuje pracy lub planuje wkrótce zmienić zatrudnienie, a w grupie najmłodszych respondentów odsetek ten sięga 43%. Co istotne, w ciągu ostatnich 12 miesięcy od momentu badania, zmianę miejsca pracy zadeklarowało 19% aktywnych zawodowo osób - wśród najmłodszych aż 49%".

"Wysoka rotacja wśród najmłodszych jest naturalnym zjawiskiem na rynku pracy i wpisuje się w dynamikę charakterystyczną dla tej grupy wiekowej. Dane jasno pokazują, że młodzi ludzie aktywnie eksplorują różne możliwości zawodowe. Choć wynagrodzenie nadal pozostaje głównym motywatorem do zmiany (52% najmłodszych wskazało je w naszych badaniach jako najważniejszy powód), równie istotne są możliwości nauki, jasne ścieżki rozwoju i jakość relacji z przełożonym" - skomentował Nachyna.

W jego ocenie, ta mobilność jest zdrowym trendem, który świadczy o tym, że najmłodsi kandydaci traktują pierwsze lata pracy jako okres zdobywania doświadczeń i uczenia się swoich preferencji zawodowych.

Adaptacja młodych pracowników do rynku pracy

"To swoisty etap adaptacji i dopasowania, który z czasem przekłada się na większą stabilność zatrudnienia. Firmy, które rozumieją ten mechanizm, starają się odpowiadać na te oczekiwania, oferując młodym ludziom przemyślane ścieżki kariery, możliwości rozwoju oraz elastyczne formy zatrudnienia. Długoterminowo wysoka rotacja młodych osób powinna ustępować miejsca bardziej stabilnym decyzjom zawodowym, opartym na świadomych wyborach oraz jasno określonych kompetencjach. Rynek jest na to przygotowany, a firmy, które potrafią zatrzymać młode talenty, zyskują w ten sposób przewagę konkurencyjną" - podsumował ekspert.

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną działająca w branży HR w Europie. Najważniejsze marki należące do Grupy to: Pracuj.pl - największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua - internetowy serwis rekrutacyjny działający na rynku ukraińskim, eRecruiter - polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych oferowany w modelu SaaS oraz softgarden - działający w obszarze systemów wspierających procesy rekrutacji (Talent Acquisition Suite) w Niemczech, obecny również na innych rynkach europejskich. Od grudnia 2021 r. spółka notowana jest na rynku głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Renata Oljasz