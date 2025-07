Przykład

Pan Kowalski pracował do 31 grudnia 2024 roku i w styczniu 2025 roku otrzymał ekwiwalent za niewykorzystany urlop za 2024 rok. Jeśli złoży wniosek o przeliczenie emerytury i będzie chciał uwzględnić zarobki z 2024 roku, ten ekwiwalent (wypłacony w 2025 roku) nie zostanie zaliczony do przychodu za rok 2024. W konsekwencji może to obniżyć wskaźnik podstawy wymiaru i uniemożliwić korzystne przeliczenie emerytury.