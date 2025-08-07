Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden podał, że czerwcowa produkcja w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego była o 1,9 procent mniejsza niż w maju, osiągając najniższy poziom od maja 2020 roku, kiedy doszło do załamania produkcji w wyniku pandemii koronawirusa.

Motoryzacja w słabej kondycji

Produkcja w maju okazała się niższa niż zakładano. Federalny Urząd Statystyczny skorygował majowe dane mocno w dół. Pierwotnie urząd podawał, że w maju odnotowano wzrost produkcji na poziomie 1,2 procent, podczas gdy po korekcie odnotowano spadek o 0,1 procent.

– Nadzwyczaj duża korekta wynika z późniejszych poprawek niektórych firm z branży motoryzacyjnej – wyjaśnił urząd z Wiesbaden.

W branży motoryzacyjnej urząd odnotował niespodziewany silny spadek produkcji także w ujęciu rocznym o 3,6 procent.

Produkcja branży farmaceutycznej spada

Inne branże także miały negatywny wpływ na ogólne wyniki produkcji w Niemczech. W czerwcu odnotowała spadek produkcji w branży farmaceutycznej o 11 procent w porównaniu z poprzednim miesiącem. Branża budowy maszyn odnotowała spadek produkcji o 5,3 procent

Natomiast wzrost odnotowano w sektorze produkcji energii.

Jak zaznacza Federalne Ministerstwo Gospodarki powodem braku oznak trwałego ożywienia koniunktury przemysłowej początku trzeciego kwartału są cła Donalda Trumpa.

