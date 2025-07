W ubiegłym roku wskaźnik urodzeń w Niemczech spadł do 1,35 dziecka na kobietę z 1,38 dziecka w poprzednim roku, jak podał w Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. W 2024 r. w Niemczech urodziło się łącznie 677 117 dzieci. Oznacza to spadek liczby urodzeń o 15 072, czyli o 2 procent w porównaniu z rokiem 2023, w którym odnotowano 692 989 noworodków.

Tymczasem wskaźnik urodzeń, który zapewnia proste zastąpienie pokoleń, powinien wynosić około 2,1 dziecka na kobietę. Przy tym poziomie wskaźnika populacja nie zmniejsza się ani nie zwiększa w ujęciu długoterminowym, a jedynie zastępuje pokolenia, które odchodzą. Niemiecki wskaźnik na poziomie 1,35 oznacza, że populacja Niemiec się kurczy.

Zła sytuacja demograficzna we wszystkich regionach

Ogółem w 2024 roku wskaźnik urodzeń spadł we wszystkich niemieckich krajach związkowych. Jak podaje niemiecki urząd statystyczny, najlepsza sytuacja, choć nie zapewniająca poziomu zastąpienia, jest Dolnej Saksonii, gdzie wskaźnik urodzeń był na poziomie 1,42 dziecka na kobietę. Najniższy wskaźnik (na poziomie 1,21) odnotowano w Berlinie.

Jak pokazują dane regionalne we wschodnich landach była znacznie mniej urodzeń niż w zachodniej części kraju. Na wschodzie statystycznie na jedną kobietę przypadało 1,27 urodzone dziecko, podczas gdy w zachodnich landach wskaźnik wynosi 1,38. Wśród wschodnich landów najwyższy wskaźnik (na poziomie 1,34) odnotowano w Brandenburgii. W Turyngii wskaźnik spadł do 1,24 dziecka. Natomiast w Badenii-Wirtembergii obniżył się do 1,39.

Niemki rodzą mniej dzieci niż kobiety z innym obywatelstwem

W ubiegłym roku wskaźnik urodzeń kobiet posiadających obywatelstwo niemieckie wyniósł 1,23 dziecka i był najniższy od 30 lat. Tymczasem wskaźnik dla kobiet posiadających inne obywatelstwo niż niemieckie był znacznie wyższy i wynosił 1,84. Jednak dane pokazują, że od 2017 roku kobiety posiadające obce obywatelstwo także rodzą coraz mniej dzieci. W porównani do poprzedniego roku wskaźnik spadł o 2 proc.

Średni wiek rodziców powyżej trzydziestki

Z danych statystycznych wynika też, że średni wiek wszystkich rodziców w momencie narodzin dziecka utrzymuje się na stałym poziomie od 2021 roku. W 2024 roku matki w chwili narodzin dziecka – niezależnie od tego, czy było to ich pierwsze dziecko, czy kolejne – miały średnio 31,8 lat, a ojcowie 34,7 lat.

Źródło: "Deutsche Welle"