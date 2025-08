Partnerstwo z CECONOMY pozwoli zbudować wiodącą w Europie platformę nowej generacji w branży elektroniki użytkowej. Pozycja rynkowa CECONOMY, silne relacje z klientami oraz wzrost firmy robią wrażenie, a my jesteśmy zdecydowanie zaangażowani w inwestowanie w ludzi i unikalną kulturę firmy, by rozwijać ten sukces. Będziemy współpracować z zespołem nad wzmocnieniem kompetencji, a jednocześnie wdrażać nasze zaawansowane technologie, by przyspieszyć trwającą transformację CECONOMY. Naszym celem jest dalszy rozwój platformy CECONOMY w całej Europie oraz tworzenie długoterminowej wartości dla klientów, pracowników, inwestorów i lokalnych społeczności. Mamy pełne zaufanie do zespołu zarządzającego CECONOMY i nie możemy się doczekać wspólnej pracy nad kolejną fazą rozwoju.

- Sandy Xu, CEO, JD.com