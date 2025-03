1/3 firm chce zatrudniać

Jak wynika z publikacji, w II kwartale 2025 roku 33 proc. firm ma w planach nowe rekrutacje, 46 proc. nie chce żadnych zmian w liczbie pracowników, a 18 proc. liczy się ze zwolnieniami. "Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na II kwartał br., będąca odzwierciedleniem nastrojów rekrutacyjnych, wyniosła +17 proc. i jest to najwyższy wynik od I kwartału 2024 roku" - napisali autorzy raportu. Wyliczyli, że roczny wzrost wskaźnika wyniósł 5 pp., natomiast kwartalny - 1 pp.

"Firmy inwestują w nowe talenty głównie z myślą o rozwoju, ekspansji na nowe rynki i obszary działalności, co generuje zapotrzebowanie na nowe kompetencje" - powiedział dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce Tomasz Walenczak. Dodał, że przedsiębiorcy, którzy noszą się z zamiarem redukcji zatrudniania albo dostrzegają możliwość spadku popytu na swoje produkty i usługi, albo wdrażają procesy automatyzacji i optymalizacji.

Jego zdaniem, II kwartał roku to kluczowy moment dla wielu firm, które po zatwierdzeniu budżetów w pierwszym kwartale przechodzą do realizacji swoich planów.

7 z 8 branż planuje rekrutacje

Z Barometru ManpowerGroup wynika, że od kwietnia do końca czerwca br. rekrutacje planuje aż siedem z ośmiu analizowanych branż. Największy apetyt na powiększanie zespołów deklarują pracodawcy finansów i nieruchomości (+24 proc.), nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej (+24 proc.) oraz transportu, logistyki i motoryzacji (+23 proc.). Wiele nowych rekrutacji planują także firmy z obszaru IT (+21 proc.), a także przemysłu i surowców (+20 proc.). Nieco niższe prognozy zatrudnienia deklarują natomiast pracodawcy branży dóbr i usług konsumpcyjnych (+18 proc.) oraz energetyki i surowców (+17 proc.). Jedynym sektorem, który przewiduje redukcje etatów, są usługi komunikacyjne z prognozą minus 35 proc.

"Obserwujemy również wzrost aktywności w sektorach e-commerce i logistyki, napędzany sezonowymi zmianami kolekcji oraz wyprzedażami, co przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na pracowników m.in. w centrach dystrybucyjnych czy magazynach. "W kontekście zmieniającego się otoczenia gospodarczego kluczowe staje się elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim. Organizacje, które potrafią dostosować swoje strategie zatrudnienia do sezonowych i ekonomicznych wyzwań, zyskają przewagę konkurencyjną" – podsumował Walenczak.

Optymizm rekrutacyjny firm

Z analizy ManpowerGroup wynika, że największy optymizm rekrutacyjny deklarują firmy zlokalizowane w centrum Polski (+20 proc.) oraz na wschodzie (+19 proc.) Nieco mniejszy entuzjazm wykazują firmy z północnego zachodu (+16 proc.), północy (+15 proc.) oraz południowego zachodu (+12 proc.) Z kolei najniższą, choć - jak podkreślono - "wciąż dodatnią prognozę zatrudnienia" zadeklarowały firmy z południowej części Polski (+8 proc.)

Co ciekawe, najbardziej otwarte na powiększanie zespołów są małe organizacje zatrudniające pomiędzy 10 a 49 osób (+26 proc.). Nieco mniejsze plany wzmacniania zespołów mają firmy liczące od 50 do 249 pracowników (+20 proc.). Na niższy optymizm wskazują korporacje z zespołami powyżej 5000 talentów i planami rekrutacyjnymi na poziomie +16 proc. oraz organizacje zatrudniające od 1000 do 4999 osób. "W najtrudniejszej sytuacji w II kwartale 2025 roku będą natomiast mikrofirmy (do 10 osób), które wskazują na prognozę zatrudnienia na poziomie minus 4 proc., co w praktyce oznacza niewielkie redukcje etatów" - czytamy.

Analizując dane na II kwartał 2025 roku dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) autorzy raportu wskazali, że średni wynik dla wszystkich zlokalizowanych w nim krajów to +20 proc., co jest prognozą wyższą o 1 pp. kw/kw., a także wzrostem o 4 pp. r/r. (PAP)