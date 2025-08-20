W Polsce obowiązuje obecnie podatek od nieruchomości. Muszą go płacić właściciele, posiadacze samoistni lub użytkownicy wieczyści:

gruntów (z wyjątkiem rolnych i leśnych),

budynków,

mieszkań i lokali użytkowych posiadających księgę wieczystą.

Wysokość tego podatku zależy od powierzchni nieruchomości oraz stawek ustalonych przez gminę (nie wyższych niż określone w ustawie). To gmina co roku przesyła decyzję z wyliczeniem kwoty do zapłaty – nie trzeba liczyć jej samodzielnie.

Natomiast w przypadku podatku katastralnego wysokość daniny uzależniona jest nie od metrażu, lecz od wartości rynkowej nieruchomości. Im droższe mieszkanie czy dom, tym wyższy podatek. System ten działa m.in. w Niemczech, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii.

Podatki i opłaty lokalne w Polsce co roku rosną o wskaźnik inflacji. Według danych GUS inflacja za pierwsze półrocze 2024 roku wyniosła 2,7 proc., co oznacza, że o tyle wzrosły maksymalne stawki w 2025 roku.

Przykładowo w 2025 roku nie mogą one przekroczyć:

od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 1,38 zł za 1 m²,

od gruntów pozostałych – 0,73 zł za 1 m²,

od mieszkań – 1,19 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,

od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 34 zł za 1 m².

Od budowli obowiązuje stawka procentowa – 2 proc. ich wartości.

W Hiszpanii podatek katastralny (IBI – Impuesto sobre Bienes Inmuebles) zależy od wartości katastralnej nieruchomości, którą ustalają rzeczoznawcy z lokalnych urzędów. Stawki mieszczą się w przedziale 0,4–1,4 proc. i różnią się w zależności od gminy.

Dla przykładu:

w Marbelli stawka wynosi 0,64 proc.,

w Benalmadenie – 0,4 proc.,

w Esteponie – 0,51 proc.

Oznacza to, że mieszkanie warte 329 tys. euro w Marbelli generuje podatek ok. 2100 euro rocznie (przy obecnym kursie jest to prawie 9 tys złotych).

„Średnio to wydatek od 300 do 1500 euro rocznie, w zależności od wartości i lokalizacji nieruchomości” – wyjaśnia Joanna Ossowska-Rodziewicz, współwłaścicielka agencji By-Bright.

Podatek ten płacą zarówno hiszpańscy rezydenci, jak i cudzoziemcy – w tym Polacy kupujący mieszkania na Costa del Sol czy w Barcelonie.

Jeżeli nie prowadzi się działalności gospodarczej, w wielu przypadkach nie trzeba płacić podatku od nieruchomości. Zwolnienie obejmuje m.in. budynki i grunty wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie czy rybactwie. Z podatku zwolnione są również obiekty przeznaczone pod uprawy szklarniowe, pasieki, hodowle zwierząt, a także zabytki objęte właściwą ochroną konserwatorską.

Podatek nie jest pobierany także od nieużytków, użytków ekologicznych, działek przyzagrodowych należących do członków spółdzielni rolniczych oraz od altan i niewielkich budynków gospodarczych w rodzinnych ogrodach działkowych. Warto dodatkowo sprawdzić uchwały własnej gminy – mogą one przewidywać kolejne zwolnienia.

W przypadku podatku katastralnego niektóre gminy oferują bonifikaty za wcześniejszą płatność podatku, np. rok z góry. Dostępne są również zwolnienia dla określonych grup: osób starszych, z niepełnosprawnością, rodzin wielodzietnych.

Gdyby w Polsce obowiązywał system hiszpański, podatek mógłby być znacznie wyższy niż obecny.

Mieszkanie w centrum Warszawy warte 1 mln zł – przy stawce 1,4 proc. podatek wyniósłby 14 tys. zł rocznie.

Mieszkanie w małej miejscowości warte 300 tys. zł – przy stawce 0,4 proc. podatek wyniósłby 1200 zł rocznie.

Dla porównania obecny podatek od nieruchomości w Polsce to zwykle kilkaset złotych rocznie.

W Hiszpanii system jest zautomatyzowany. Notariusz po zakupie nieruchomości przesyła dane do urzędu, a gmina co roku pobiera podatek – często wprost z konta bankowego właściciela. W niektórych gminach można rozłożyć go na raty, a nawet uzyskać zniżkę za wcześniejszą płatność.

W Polsce natomiast podatek od nieruchomości opłaca się samodzielnie w czterech ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Podatek katastralny funkcjonuje w wielu krajach na świecie, jednak jego wartość oraz konstrukcja różnią się od siebie. Stawki prezentują się następująco:

Niemcy – od 0,26 do 1 proc. wartości nieruchomości, w zależności od landu,

Francja i Belgia – podatek liczony od potencjalnego dochodu z nieruchomości,

Wielka Brytania – stawki ustalane przez gminy, od 0,5 proc. dla tanich lokali do 1 proc. dla mieszkań średniej wartości,

USA – średnio 2–2,5 proc. wartości rynkowej,

Singapur – od 4 proc. dla mieszkań właścicieli do nawet 10 proc. dla nieruchomości wynajmowanych.

OECD i MFW wskazują, że polski system podatku od nieruchomości jest mało efektywny, bo opiera się na powierzchni, a nie na realnej wartości mieszkań i domów. Sugerują przejście na system katastralny. Wszystko ze względu na rosnący deficyt, a w 2025 roku jest on rekordowy - prawie 300 mld złotych.

Ministerstwo Finansów zapewnia jednak, że nie prowadzi żadnych prac nad takim rozwiązaniem. Rekomendacje międzynarodowych instytucji nie są dla Polski wiążące.

Także prezydent Karol Nawrocki zadeklarował, że nie poprze podatku katastralnego w odniesieniu do mieszkań i domów zwykłych Polaków:

„Nie dla podatku katastralnego przede wszystkim dla tych, którzy mają swoje rodzinne domy” – mówił w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem. Dodał jednak, że możliwa jest dyskusja o dodatkowych obciążeniach wobec osób posiadających po kilka nieruchomości przeznaczonych na wynajem.

