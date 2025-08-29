Abonament RTV - czym jest opłata oraz kto jest zobowiązany do jej ponoszenia?

Jak sama nazwa wskazuje, abonament radiowo-telewizyjny to opłata za używanie radia lub telewizora. Jej celem jest finansowanie działalności mediów publicznych. Zasady uiszczania opłat reguluje ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.

Ustawa przewiduje domniemanie, że każda osoba posiadająca odbiornik używa go do odbioru programów publicznego radia lub telewizji. W związku z tym każdy taki odbiornik powinien zostać zarejestrowany. Co więcej, rejestracja odbiornika powinna nastąpić w terminie 14 dni od jego zakupu.

Rejestracji odbiornika dokonuje się na poczcie lub na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.

Kiedy nie trzeba rejestrować odbiornika?

Zwolnione z obowiązku rejestracji są m.in. urządzenia:

używane do tworzenia audycji (np. przez dziennikarzy),

służące do emisji programów (np. w stacjach nadawczych),

wykorzystywane do kontroli jakości sygnału,

przeznaczone do sprzedaży lub wynajmu (np. w sklepach).

Ile wynosi opłata?

Wysokość abonamentu na 2025 r. określono w rozporządzeniu KRRiT:

radioodbiornik – 8,70 zł miesięcznie (104,40 zł rocznie),

telewizor lub zestaw RTV – 27,30 zł miesięcznie (327,60 zł rocznie).

Przy opłaceniu z góry kilku miesięcy przysługują zniżki – za cały rok:

radio – 94,00 zł

telewizor/zestaw – 294,90 zł

Zgodnie z prognozami KRRiT na rok 2025 przewidywane wpływy z abonamentu mają wynieść 605 mln zł, z czego:

Telewizja Polska S.A. otrzyma 51% (do 308,4 mln zł),

Polskie Radio S.A. – 24,5% (do 148,3 mln zł),

Spółki radiofonii regionalnej – 24,5% (do 148,3 mln zł).2

Kto jest zwolniony z opłaty abonamentowej?

Z opłat zwolnione są m.in.:

osoby powyżej 75. roku życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

weterani – inwalidzi wojenni i wojskowi,

emeryci powyżej 60. roku życia, których świadczenie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Aby uzyskać zwolnienie, należy przedstawić odpowiedni dokument w urzędzie Poczty Polskiej wraz z oświadczeniem (formularz do pobrania).

Czy listonosz ma prawo wejść do domu? Kontrole odbiorników RTV

Kontrole przeprowadzają pracownicy Poczty Polskiej S.A. Kontroler ma obowiązek okazać:

upoważnienie do kontroli,

legitymację służbową,

na żądanie – dowód osobisty.

Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli lub okazać dowód rejestracji odbiornika.

Kontrola obejmuje:

obecność odbiornika,

jego zdolność do natychmiastowego odbioru sygnału,

fakt rejestracji,

okres użytkowania (czy nie przekroczył 14 dni bez rejestracji).1

Kary za brak opłaty i brak rejestracji

W przypadku stwierdzenia braku rejestracji lub opłaty, Poczta Polska wszczyna postępowanie administracyjne. Skutkuje to:

wysłaniem upomnienia,

wystawieniem tytułu wykonawczego do urzędu skarbowego,

naliczeniem opłaty karnej – 30-krotność miesięcznej opłaty obowiązującej w dniu kontroli,

wydaniem decyzji administracyjnej nakazującej rejestrację i zapłatę należności.

Dane KRRiT – ilu Polaków płaci abonament?

Na koniec 2024 r. zarejestrowanych było 4,74 mln abonentów. W Polsce działa ok. 12,5 mln gospodarstw domowych – 92,7% z nich posiada odbiorniki, ale tylko 38,8% je zarejestrowało.

Tylko 0,7 mln gospodarstw (32,1% zobowiązanych) faktycznie zapłaciło abonament.3

Sejm rozważy likwidację abonamentu RTV

10 lipca 2025 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa posłów Konfederacji, zakładający całkowitą likwidację opłat abonamentowych.

Autorzy projektu wskazują, że media publiczne są i tak finansowane z dotacji budżetowych oraz przychodów komercyjnych, dlatego utrzymywanie obowiązku uiszczania opłat przez obywateli jest bezzasadne. Krytykują też m.in:

polityczne wykorzystywanie mediów publicznych,

ich niską oglądalność,

nierówną dostępność informacji.

Zwracają również uwagę, że obecny rząd zapowiadał zniesienie abonamentu, lecz dotąd nie zrealizował tej obietnicy.

Jeśli projekt uzyska większość sejmową, likwidacja abonamentu mogłaby nastąpić od 1 stycznia 2026 r.

Konfederacja chcę zlikwidowania TVP Info

Równolegle ze zniesieniem opłat abonamentowych planowana jest również likwidacja TVP Info –kanału informacyjno-publicystycznego Telewizji Polskiej. Zgodnie z projektem ustawy, od 2026 r. publiczna telewizja nie będzie mogła tworzyć i nadawać wyspecjalizowanych programów tego typu.

W uzasadnieniu wskazano, że TVP Info utraciło zaufanie widzów, zanotowało drastyczny, 76-procentowy spadek oglądalności w 2024 r., a jego przekaz uznawany był za stronniczy i propagandowy. Koszty funkcjonowania kanału w ubiegłym roku wyniosły niemal 239 mln zł, z czego część pokryto ze środków abonamentowych.

Dodatkowo autorzy uważają, że media publiczne nie realizują swojej ustawowej misji. Zamiast tego, coraz częściej postrzegane są jako narzędzie walki politycznej, wykorzystywane do kształtowania przekazu zgodnego z interesem partii rządzącej.

Likwidacja stacji ma nie tylko zmniejszyć wydatki Telewizji Polskiej, lecz także – zdaniem projektodawców – poprawić jakość debaty publicznej i ograniczyć wpływ polityki na media publiczne.

