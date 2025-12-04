Nowy rozkład jazdy. Więcej połączeń z Warszawą

Nowy rozkład jazdy PKP Intercity zacznie obowiązywać od 14 grudnia. Spółka chwali się, że w sezonie letnim dziennie na tory wyjedzie aż 555 pociągów. Dla porównania rok temu było to 514, a dwa lata temu 454. Więcej będzie nie tylko połączeń krajowych, ale także międzynarodowych.

Co godzinę pojedziemy między Trójmiastem a Warszawą (aż 15 pociągów), a także pomiędzy Wrocławiem a Krakowem. Poza tym o jeden więcej (14 pociągów) na niezwykle popularnej trasie Warszawa-Kraków. To relacje obsługiwane przede wszystkim pociągami EIP. Pendolino dojedzie także z Trójmiasta do Zakopanego w czasie siedmiu godzin, zatrzymując się po drodze m.in. w Warszawie i Krakowie. Z kolei latem szybkie pociągi pojadą także do Ustki.

Do rozkładu wprowadzono nowe ekspresy:

EIC Lajkonik – Kraków – Półwysep Helski

EIC Viadrina – Wrocław – Warszawa,

Pociągi międzynarodowe: do Berlina, Wiednia i Budapesztu

Nowością będzie nocny pociąg IC Uznam z Chełma do Świnoujścia, skąd część wagonów dojedzie do Berlina. Jeżeli chodzi o połączenia międzynarodowe, to PKP Intercity obiecuje zwiększenie częstotliwości kursów z Warszawy do stolicy Niemiec (co 2 godziny) oraz między Krakowem a Wiedniem (co 4 godziny).

Pojawi się też IC Carpatia, który dojedzie do stacji Bohumin w Czechach, gdzie wagony zostaną rozdzielone i pojadą do Monachium (przez Wiedeń) i do Pragi. Z kolei na stacji Breclav (również Czechy) wagony zostaną dołączone do pociągów zmierzających do Bratysławy i Budapesztu.

Nowy rozkład PKP. Gdzie dojedziemy szybciej?

Największa zmiana dotyczy połączenia Gdańsk – Zakopane. Po wprowadzeniu Pendolino pociągi „urwą” aż półtorej godziny (1:35) względem poprzedniego rozkładu. Szybciej będzie też na innych trasach między większymi miastami:

Szczecin – Wrocław – 3:20 (-0:56)

Warszawa – Szczecin – 3:17 (-0:58)

Białystok – Olsztyn – 2:57 (-0:56) – tam pociągi wracają na krótszą trasę

Szczecin – Kraków – 6:39 (-0:30)

Ustka – Poznań – 3:49 (-0:29).

Szybciej na trasach lokalnych. Co się zmienia?

Po 14 latach przerwy wróciły pociągi na trasę Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek (kujawsko-pomorskie). Z kolei po 12 latach na mapę kolejową wraca Kłobuck (śląskie), gdzie pociągi z Chorzowa dojadą w ok. 75 minut.

Na Pomorzu wraca trasa Lębork – Słupsk, na której pasażerowie przez trzy miesiące korzystali z zastępczej komunikacji autobusowej. Modernizacja nadal trwa, ale niepotrzebne jest już pełne zamknięcie linii, choć spodziewane są czasowe ograniczenia. Po zakończeniu prac pociągi pojadą tu do 160 km/h, co skróci czas podróży między Słupskiem a Gdynią o kwadrans.

Zmiany dotyczą także linii średnicowej w stolicy. Po zbudowaniu tzw. trapezu kolejowego, na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Centralna będzie mogło jeździć do 30 pociągów na godzinę. Dzięki temu możliwe było uruchomienie dodatkowych pociągów, m.in. do Trójmiasta.

Rozkład jazdy pociągów. Gdzie remonty?

W najbliższych miesiącach największe remonty kolejarze planują w południowej Polsce. Na linii nr 8 między Krakowem Głównym a Miechowem i Tunelem dostępny będzie tylko jeden tor.

„W praktyce oznacza to konieczność skrócenia relacji części pociągów, wprowadzenia tras okrężnych, ograniczenia postojów oraz zmiany czasów przejazdu, które w przypadku wybranych składów mogą się istotnie wydłużyć. Od 16 stycznia zakres prac jeszcze się zwiększy, co będzie wymagało dodatkowych zmian” – podaje PKP Intercity. Na tym odcinku wszystkie prace zakończą się w sierpniu 2026 roku.

Spore prace zapowiedziano także w łódzkim, między Koluszkami a Piotrkowem Trybunalskim oraz w śląskim, w okolicach Częstochowy. Zmodernizowanych zostanie tam ok. 90 km torów, a także urządzenia sterowania ruchem i sieć trakcyjna.

„W związku z inwestycją od 28 stycznia wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Opole – Częstochowa, składy PKP Intercity zostaną kierowane trasami okrężnymi przez Kędzierzyn-Koźle, a wybrane pociągi Pendolino na trasie Warszawa – Wrocław zostaną odwołane” – informuje PKP Intercity.