Jeżeli pracownik udowodni odpowiedni okres zatrudnienia później niż termin nabycia nagrody jubileuszowej, przysługuje mu prawo do zapłaty odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia – wynika z wyjaśnień Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Reklama

Ważne Wyjaśnienia dotyczące wypłaty nagrody jubileuszowej Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku przedstawiła w odpowiedzi na wniosek wójta gminy Czarna Dąbrówka. Według RIO w kwestii obowiązku zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie z tytułu niewypłaconej w terminie nagrody jubileuszowej w przypadku udokumentowania prawa do niej po upływie terminu do jej nabycia zasadne jest odwołanie się do wyroku Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1999 r., sygn. akt I PKN 189/99.

Reklama

Jak przypomniała Izba w wyroku Sąd Najwyższy uznał, że na gruncie § 7 ust. 2 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania, obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej powstaje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

„Roszczenie to staje się zatem wymagalne z chwilą spełnienia przesłanek do nagrody, a więc z chwilą uzyskania odpowiedniego stażu pracy. W orzeczeniu tym wyjaśniono również, że jeżeli pracownik udowodni odpowiedni okres zatrudnienia później, to skutek ten ma moc wsteczną w tym znaczeniu, że oznacza wykazanie spełnienia wcześniej przesłanek do nagrody. W takiej sytuacji pracodawcy nie można oczywiście przypisać winy w późniejszym wypłaceniu nagrody, jednakże, zdaniem Sądu Najwyższego, z punktu widzenia zasad zapłaty odsetek pozostaje to bez znaczenia” – wskazała RIO.

RIO w Gdańsku przypomniała, że decydujące znaczenie ma w tym zakresie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy, według którego przesłanką zapłaty odsetek jest samo opóźnienie się w spełnieniu świadczenia, a więc obiektywne jego spełnienie po dacie wymagalności.

Ważne „Obowiązek zapłaty odsetek jest niezależny od winy dłużnika w terminowym spełnieniu świadczenia” – podkreśliła RIO.

Według RIO w świetle obowiązujących przepisów „brak jest również podstaw do twierdzenia, aby obowiązek zapłaty odsetek od niewypłaconej nagrody jubileuszowej występował dopiero po wezwaniu do jej zapłaty, a także po udowodnieniu przez pracownika prawa do jej nabycia”.

Jak podkreślono w wyjaśnieniach, § 8 ust. 4 aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych posiada analogiczne uregulowania prawne, co wyżej powołany § 7 ust. 2 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ustalenia okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania, przyjąć należy, że wyrok Sądu Najwyższego zachował swoją aktualność.

Źródło: SSPAP