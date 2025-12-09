Jak podano, nowych pracowników będą szukać przede wszystkim pracodawcy z branży motoryzacyjnej, finansów i ubezpieczeń, handlu i logistyki. Północ Polski wyróżnia się największymi potrzebami kadrowymi, a południe pozostaje ostrożne.

Prognoza zatrudnienia netto

Dodano, że prognoza netto zatrudnienia – czyli różnica między firmami planującymi rekrutacje a tymi przewidującymi redukcje wynosi +22 proc., co oznacza wzrost o 11 pkt proc. wobec czwartego kwartału 2025 r. i o 7 pkt proc. rok do roku.

„Wysoka prognoza zatrudnienia nie oznacza jednak masowych rekrutacji, to bardziej pozytywne nastawienie do pozyskiwania nowych umiejętności związanych z przebudową struktur zatrudnienia. Z jednej strony trwają działania optymalizacyjne, ostrożne gospodarowanie budżetami, z drugiej pracodawcy mają środki na rekrutacje, ale inwestują je w określone umiejętności” - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce Tomasz Walenczak.

Zwraca on uwagę, że organizacje coraz precyzyjniej identyfikują luki kompetencyjne. Przeprowadzają szczegółowe audyty talentów, definiują obszary, które wymagają wzmocnienia, jasno określają, jakie profile kandydatów będą kluczowe. Zmienia się pula wymaganych umiejętności, rośnie rola kompetencji analitycznych, technologicznych, operacyjnych.

Branże, w których będą zatrudniać

Z badania wynika, że w pierwszym kwartale nadchodzącego roku pracodawcy we wszystkich analizowanych sektorach zamierzają prowadzić rekrutacje. Najbardziej aktywne mają być firmy z sektora motoryzacyjnego (+43 proc.), a także branża finansów i ubezpieczeń (+35 proc.) oraz handel i logistyka (+32 proc.). Wysoka prognoza dotyczy także hotelarstwa, gastronomii i turystyki (+25 proc.).

„Dobre perspektywy zmiany pracy czekają na kandydatów z sektora usług profesjonalnych, naukowych i technicznych. Nowych rąk do pracy będą też poszukiwać branże takie jak budownictwo i nieruchomości, informacja i komunikacja czy produkcja przemysłowa, z prognozami na poziomie +17 proc. Pozytywne prognozy zgłaszają też przedsiębiorcy z obszaru technologii i usług IT (+13 proc.), natomiast sektor publiczny, ochrony zdrowia i usług społecznych notuje najniższą, ale wciąż optymistyczną perspektywę (+10 proc.)” - dodano.

W tych regionach zapotrzebowania na prace jest największe

Z badania wynika, że regionalnie największe zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłasza północ Polski (+31 proc.) i północny zachód (+30 proc.). W centrum kraju prognoza wynosi +25 proc., na wschodzie +21 proc., a na południowym zachodzie +16 proc. Najniższy, choć nadal dodatni wynik odnotowano na południu (+7 proc.).

„W dalszym ciągu obserwujemy przenoszenie do naszego kraju określonych procesów biznesowych, szczególnie tych wymagających wysokiej jakości, specjalizacji, stabilności operacyjnej. To generuje zapotrzebowanie na nowe profile kompetencyjne i otwiera przestrzeń do dalszego rozwoju rynku pracy” – podkreśla Walenczak.

Wielkość firmy ma znaczenie

Badanie ManpowerGroup wskazuje, że prognozy zatrudnienia wyraźnie różnią się w zależności od wielkości organizacji. Najbardziej optymistyczne nastroje panują w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników (+32 proc.) oraz w przedsiębiorstwach liczących od 250 do 999 osób (+27 proc.). Wysoki wynik odnotowano również w największych korporacjach, w których liczba etatów przekracza 5 tys. (+19 proc.). Nowych rąk do pracy będą szukać też małe (+14 proc.) i mikro firmy (+11 proc.).

Największy brak rąk do pracy w Holandii i Irlandii

Z badania wynika też, że największe potrzeby rekrutacyjne wśród rynków europejskich zgłaszają Holandia (+36 proc.) i Irlandia (+31 proc.). Wśród państw regionu tylko Słowacja prognozuje redukcje etatów (-3 proc.). Pozostali sąsiedzi Polski mają wysokie prognozy zatrudnienia – w Niemczech na poziomie +24 proc., a w Czechach +23 proc.

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2026 roku został opracowany na podstawie wywiadów obejmujących reprezentatywną próbę 502 pracodawców w Polsce. Badanie zostało zrealizowane globalnie, w terminie od 1 do 31 października 2025 roku na grupie ponad 39 000 pracodawców, reprezentujących 41 rynków na świecie.