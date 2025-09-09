Bezrobocie w sierpniu 2025

5,5 proc. wyniosła w sierpniu szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego. W urzędach pracy zarejestrowanych było 857,3 tys. osób – wynika ze wstępnych danych MRPiPS. W lipcu szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,4 proc.

Według szacunków przekazanych we wtorek przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 857,3 tys. bezrobotnych.

Miesiąc wcześniej – w lipcu – szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,4 proc. W odniesieniu do lipca liczba bezrobotnych wzrosła o 26,6 tys.

Powody wzrostu bezrobocia rejestrowanego

„Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych to efekt trwających zmian strukturalnych w gospodarce, m.in. procesów automatyzacji, restrukturyzacji oraz dostosowań do nowych realiów gospodarczych. Dodatkowo nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia zmieniła zasady rejestracji bezrobotnych, m.in. umożliwiając zachowanie statusu bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, co wpłynęło na zmniejszenie liczby wyrejestrowań i tym samym wpłynęło na dane statystyczne” – przekazał resort.

W sierpniu 2025 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 38,3 tys. wolnych miejsc pracy i ofert aktywizacji zawodowej. Najczęściej poszukiwani byli sprzedawcy, pracownicy produkcji, pracownicy biurowi i robotnicy gospodarczy. Stopa bezrobocia wciąż pozostaje mocno zróżnicowana regionalnie. Najniższa utrzymuje się w województwie wielkopolskim (3,4 proc.), a najwyższa w podkarpackim (8,9 proc.).

Według MRPiPS do rejestracji w urzędach pracy najczęściej prowadziło zakończenie umów czasowych, wypowiedzenia przez pracodawców lub rozwiązania umów za porozumieniem stron. Najliczniejszą grupę nowo zarejestrowanych stanowiły osoby z doświadczeniem w przetwórstwie przemysłowym, handlu i budownictwie. Najczęściej występujące zawody to: sprzedawca, kucharz, magazynier i technik ekonomista. Z kolei główne przyczyny wyrejestrowań to podjęcie zatrudnienia, udział w stażach, pracach interwencyjnych lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Polska na tle Unii Europejskiej

Ministerstwo przypomniało, że według danych Eurostatu Polska pozostaje jednym z liderów Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia. W lipcu 2025 r. stopa bezrobocia wyniosła 3,1 proc., co daje Polsce czwarte miejsce w UE – po Malcie (2,6 proc.), Czechach (2,8 proc.) i Słowenii (2,9 proc.). To znacząco poniżej średniej unijnej (5,9 proc.) oraz średniej w strefie euro (6,2 proc.).