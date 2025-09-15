Na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, dzień 10 listopada 2025 r. wyznaczono dniem wolnym od pracy z tytułu święta Wszystkich Świętych przypadającego w sobotę 1 listopada 2025 r. W związku z tym pracownicy administracji państwowej będą mogli cieszyć się czterodniowym weekendem, który potrwa od 8 do 11 listopada 2025 roku.
Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Jeśli natomiast święto wypada w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownikowi inny dzień wolny. W przypadku członków korpusu służby cywilnej o takich dniach decyduje Prezes Rady Ministrów, wydając stosowne zarządzenie, w którym uwzględnia zarówno konieczność sprawnej realizacji zadań urzędów i obsługi obywateli, jak i specyfikę wykonywanych w nich obowiązków.
Dla kogo 10 listopada 2025 będzie dniem wolnym?
Decyzją premiera 10 listopada 2025 będzie dniem wolnym za święto Wszystkich Świętych (1 listopada), które w tym roku wypada w sobotę, dla członków korpusu służby cywilnej. Zalicza się do nich pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w:
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,
- urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, z wyłączeniem terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej,
- Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej,
- komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,
- Centralnym Biurze Śledczym Policji,
- Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,
- Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,
- Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,
- Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
- Biurze Nasiennictwa Leśnego,
- jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.
Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku
Dni wolne od pracy w 2025 r. w Polsce to:
- 1 stycznia (środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
- 6 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
- 20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
- 21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (czwartek) - Święto Pracy
- 3 maja (sobota) - Święto Konstytucji 3 Maja
- 8 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
- 19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
- 15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych
- 11 listopada (wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia (środa) - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia (czwartek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia (piątek) - drugi dzień Bożego Narodzenia.
Czy 10 listopada 2025 jest wolny dla wszystkich?
10 listopada 2025 nie widnieje w kalendarzu jako dzień ustawowo wolny od pracy. Jednak z uwagi na fakt, że 1 listopada 2025 r. przypada w sobotę, pracodawcy są zobowiązani udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w zamian jako dzień wolny wybrany zostanie właśnie 10 listopada i to zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Ostateczna decyzja należy jednak do pracodawcy, dlatego dla wielu osób 10 listopada 2025 r. faktycznie będzie dniem wolnym, ale będą i tacy, którzy tego dnia będą musieli pracować.
Kto nie ma prawa do dodatkowego wolnego w listopadzie 2025?
Nie wszyscy zatrudnieni mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny w listopadzie 2025 r. Przepisy Kodeksu pracy obejmują jedynie pracowników etatowych, dlatego część osób jest z tego przywileju wyłączona. Do grup, które nie otrzymają dodatkowego wolnego, należą:
- osoby pracujące na umowie zlecenie, umowie o dzieło oraz na kontraktach B2B – ponieważ nie obowiązuje ich Kodeks pracy,
- pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest standardowym dniem pracy.