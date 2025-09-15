Na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, dzień 10 listopada 2025 r. wyznaczono dniem wolnym od pracy z tytułu święta Wszystkich Świętych przypadającego w sobotę 1 listopada 2025 r. W związku z tym pracownicy administracji państwowej będą mogli cieszyć się czterodniowym weekendem, który potrwa od 8 do 11 listopada 2025 roku.

Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Jeśli natomiast święto wypada w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownikowi inny dzień wolny. W przypadku członków korpusu służby cywilnej o takich dniach decyduje Prezes Rady Ministrów, wydając stosowne zarządzenie, w którym uwzględnia zarówno konieczność sprawnej realizacji zadań urzędów i obsługi obywateli, jak i specyfikę wykonywanych w nich obowiązków.

Dla kogo 10 listopada 2025 będzie dniem wolnym?

Decyzją premiera 10 listopada 2025 będzie dniem wolnym za święto Wszystkich Świętych (1 listopada), które w tym roku wypada w sobotę, dla członków korpusu służby cywilnej. Zalicza się do nich pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w:

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,

urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, z wyłączeniem terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej,

Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej,

komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,

Centralnym Biurze Śledczym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,

Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,

Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

Biurze Nasiennictwa Leśnego,

jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku

Dni wolne od pracy w 2025 r. w Polsce to:

1 stycznia (środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (czwartek) - Święto Pracy

3 maja (sobota) - Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych

11 listopada (wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (środa) - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (czwartek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (piątek) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Czy 10 listopada 2025 jest wolny dla wszystkich?

10 listopada 2025 nie widnieje w kalendarzu jako dzień ustawowo wolny od pracy. Jednak z uwagi na fakt, że 1 listopada 2025 r. przypada w sobotę, pracodawcy są zobowiązani udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w zamian jako dzień wolny wybrany zostanie właśnie 10 listopada i to zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Ostateczna decyzja należy jednak do pracodawcy, dlatego dla wielu osób 10 listopada 2025 r. faktycznie będzie dniem wolnym, ale będą i tacy, którzy tego dnia będą musieli pracować.

Kto nie ma prawa do dodatkowego wolnego w listopadzie 2025?

Nie wszyscy zatrudnieni mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny w listopadzie 2025 r. Przepisy Kodeksu pracy obejmują jedynie pracowników etatowych, dlatego część osób jest z tego przywileju wyłączona. Do grup, które nie otrzymają dodatkowego wolnego, należą: