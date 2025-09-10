Wciąż nie wszyscy wykorzystali możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego, które może zostać przeznaczone m.in. na sfinansowanie kosztów szkolnej wyprawki. Połączenie dwóch form pomocy: świadczenia z programu Dobry start oraz dodatku związanego z rozpoczęciem roku szkolnego pozwala uzyskać nawet 400 zł na dziecko. Warto jednak pamiętać, że niektórym osobom przysługuje wyłącznie 300 zł. Poniżej przedstawiamy, kto i po spełnieniu jakich warunków może skorzystać z pełnego wsparcia.

300 zł na dziecko do 24. roku życia w ramach programu Dobry Start. Wniosek do 30 listopada 2025

Od 1 lipca rodzice mogą ubiegać się o świadczenie w ramach programu Dobry start. Jest to jednorazowy dodatek w wysokości 300 zł, przyznawany na każde dziecko uczące się w szkole w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – aż do ukończenia 24 lat. Osoby, które złożyły poprawnie wypełniony wniosek do końca sierpnia, otrzymają środki jeszcze we wrześniu. Wnioski złożone później będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy od daty ich złożenia. Nabór rozpoczął się 1 lipca i potrwa do 30 listopada. Po tym terminie wniosek można złożyć jedynie w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie. Dokumenty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną: poprzez aplikację mZUS, portal PUE ZUS, Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Jak podaje ZUS, tylko do połowy sierpnia świadczenie Dobry Start otrzymało 2,3 mln uczniów.

100 zł na dziecko do 24. roku życia w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wniosek do 30 listopada 2025

Osoby otrzymujące zasiłek rodzinny mogą dodatkowo ubiegać się o jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko i wynosi 100 zł. Dzięki temu rodziny mogą choć w niewielkim stopniu zmniejszyć wydatki związane z początkiem roku szkolnego. Co ważne, dodatek nie dotyczy wyłącznie dzieci uczęszczających do szkoły. Mogą się o niego starać również rodzice maluchów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek należy złożyć najpóźniej do końca okresu zasiłkowego, w którym dziecko rozpoczęło naukę w szkole lub przedszkolu.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2025 roku?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest w zależności od wieku dziecka i wynosi: 95 zł miesięcznie na dzieci do 5. roku życia, 124 zł na dzieci w wieku od 6 do 18 lat oraz 135 zł na dzieci powyżej 18. roku życia aż do ukończenia 24 lat. Wniosek o przyznanie świadczenia, wraz z ewentualnymi dodatkami, można składać zarówno drogą elektroniczną, jak i bezpośrednio w urzędzie. Dokumenty na nowy okres zasiłkowy należy złożyć do 30 listopada. W przypadku późniejszego złożenia wniosku, świadczenie będzie wypłacane jedynie od miesiąca, w którym go złożono.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny w 2025 roku?

Uprawnieni do otrzymywania zasiłku rodzinnego są:

rodzice, jeden z rodziców albo opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka (osoba faktycznie sprawująca nad nim opiekę, jeżeli złożyła wniosek do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), osoba ucząca się (pełnoletnia, niepozostająca na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub na mocy orzeczenia sądu o alimentach).

Zasiłek rodzinny przysługuje:

do ukończenia przez dziecko 18. roku życia,

do ukończenia 21. roku życia – jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole,

do 24. roku życia – jeśli dziecko uczy się w szkole lub na uczelni i posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku pełnoletniej osoby uczącej się niepozostającej na utrzymaniu rodziców, świadczenie przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, maksymalnie do 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny mogą otrzymać wskazane wcześniej osoby pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł. Jeżeli natomiast w rodzinie wychowuje się dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, próg dochodowy jest wyższy i wynosi 764,00 zł na osobę.

Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny w 2025 roku?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje w sytuacjach, gdy:

1. dziecko lub osoba ucząca się zawarli związek małżeński,

2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobową opiekę albo w pieczy zastępczej,

3. osoba ucząca się przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się posiada prawo do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

5. samotny rodzic wychowujący dziecko nie uzyskał zasądzonych alimentów na jego rzecz, chyba że:

rodzice lub jeden z nich nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił powództwo o alimenty, sąd zobowiązał jednego z rodziców do pokrywania pełnych kosztów utrzymania dziecka, nie obciążając drugiego obowiązkiem alimentacyjnym, dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, pozostaje pod opieką naprzemienną obojga rodziców w zbliżonych i powtarzających się okresach.

6. na dane dziecko przyznano już zasiłek rodzinny za granicą, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub w umowach międzynarodowych.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Poza dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, do zasiłku rodzinnego przysługuje także szereg innych dodatków: