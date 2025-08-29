Nowy rok szkolny niesie ze sobą korzystne rozwiązania dla opiekunów dzieci. Dzięki programowi „Dobry Start” oraz innym formom pomocy finansowej, rodzice mogą otrzymać nawet 1100 zł, a w określonych sytuacjach kwota ta wzrośnie do 1740 zł. Kto może ubiegać się o najwyższe wsparcie i jak nie przegapić ważnych terminów?

800 zł na każdego ucznia z programu Rodzina 800+

Głównym świadczeniem wspierającym wychowywanie dzieci w Polsce jest program Rodzina 800+ będący kontynuacją wcześniejszego 500+. W ramach tego programu otrzymać można 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. Nowy okres rozliczeniowy rozpoczął się 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, jednak jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2025 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

300 zł na ucznia w ramach programu Dobry Start

Kolejnym świadczeniem, z którego mogą skorzystać rodzice uczniów, jest program Dobry Start. Oferuje on 300 zł wsparcia raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością nawet do 24. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny.

Celem programu jest wsparcie rodzin w pokryciu kosztów związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, takich jak podręczniki, przybory szkolne, plecaki, obuwie czy strój sportowy. Środki nie są jednak przypisane do konkretnych wydatków i nie wymagają rozliczenia.

Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, pieniądze powinny trafić na konto najpóźniej do 30 września.

124 zł na ucznia w ramach zasiłku rodzinnego

Rodziny znajdujące się w trudniejszej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny. W roku szkolnym 2025/2026 jego wysokość wynosi 124 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat. W przypadku uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy skończyli 18 lat, świadczenie wzrasta do 135 zł, jednak dla tej grupy nie przysługuje już wsparcie w ramach programu 800+.

O zasiłek rodzinny mogą ubiegać się rodziny, w których dochód netto na osobę nie przekracza 674 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością – 764 zł. Świadczenie ma więc charakter socjalny i jest skierowane do gospodarstw domowych o niższych dochodach. Zasiłek wypłacany jest przez 12 miesięcy w roku, niezależnie od przerwy wakacyjnej.

113 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

Rodziny korzystające z zasiłku rodzinnego mogą także ubiegać się o dodatkowe świadczenia związane z edukacją dziecka. Jednym z nich jest dodatek za naukę poza miejscem zamieszkania.

Rodzice lub opiekunowie ucznia, który ze względu na dużą odległość szkoły od domu musi wynajmować pokój, mieszkać w internacie lub u rodziny, mogą otrzymać 113 zł miesięcznie. Taka sytuacja najczęściej dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych, wybierających naukę w większych miastach lub w szkołach o specjalnym profilu, np. technikach, liceach sportowych, artystycznych czy z wysokim poziomem nauczania.

Dla rodzin, które ponoszą dodatkowe koszty codziennych dojazdów dziecka do szkoły z miejscowości oddalonej od placówki edukacyjnej, przysługuje 69 zł miesięcznie. Świadczenie to obejmuje wydatki np. na bilety autobusowe czy kolejowe, gdy nie jest konieczna przeprowadzka.

100 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Następnym świadczeniem powiązanym z zasiłkiem rodzinnym jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, którego wysokość w roku szkolnym 2025/2026 wynosi 100 zł. Przysługuje on rodzinom, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 674 zł, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – 764 zł. Dodatek ten wypłacany jest jednorazowo na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny lub odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. Należy pamiętać, że świadczenie to stanowi uzupełnienie zasiłku rodzinnego i nie jest przyznawane samodzielnie. Wnioski można składać do 31 października 2025 roku.

193 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Rodzice oraz opiekunowie samotnie wychowujący dzieci mogą otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. W roku szkolnym 2025/2026 jego wysokość wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością kwota ta wzrasta do 273 zł. Świadczenie przysługuje osobom, które samodzielnie sprawują opiekę, ponieważ drugi rodzic nie żyje, jest nieznany lub został pozbawiony praw rodzicielskich.

Aby uzyskać dodatek, trzeba spełnić te same kryteria dochodowe, które obowiązują przy zasiłku rodzinnym, oraz złożyć wniosek w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. Konieczne jest również przedstawienie dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną, takich jak akt zgonu drugiego rodzica, orzeczenie sądowe czy akt urodzenia dziecka bez wskazania ojca.

110 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, który stanowi uzupełnienie zasiłku rodzinnego. W roku szkolnym 2025/2026 wysokość tego świadczenia dla dzieci powyżej 5. roku życia wynosi 110 zł miesięcznie. Aby skorzystać z dodatku, należy spełniać kryterium dochodowe obowiązujące przy zasiłku rodzinnym oraz złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej. Wymagane jest również przedstawienie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub, w przypadku osób powyżej 16 lat, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Można dostać nawet 1740 zł na ucznia z orzeczeniem i 1630 zł na ucznia bez orzeczenia w roku szkolnym 2025/2026

W roku szkolnym 2025/2026 większość rodziców uczniów otrzyma wsparcie finansowe w łącznej wysokości 1100 zł – na tę kwotę składa się 800 zł z programu Rodzina 800+ oraz 300 zł z programu Dobry Start. W niektórych przypadkach pomoc może być jednak znacznie wyższa. Rodzice dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością mogą liczyć nawet na 1740 zł. Suma ta obejmuje:

800 zł z programu Rodzina 800+,

300 zł z programu Dobry Start,

124 zł zasiłku rodzinnego,

113 zł dodatku za naukę poza miejscem zamieszkania,

100 zł dodatku na rozpoczęcie roku szkolnego,

193 zł dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

110 zł dodatku na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego.

Dla uczniów bez orzeczenia o niepełnosprawności maksymalna wartość pomocy finansowej w roku szkolnym 2025/2026 może wynieść 1630 zł.

Kto może dostać 1740 zł na dziecko uczące się w roku szkolnym 2025/2026?

Na pełne wsparcie w wysokości 1740 zł mogą liczyć rodziny, które spełnią jednocześnie kilka warunków:

dziecko nie ukończyło 18 lat i wychowywane jest samotnie przez jednego rodzica,

posiada orzeczenie o niepełnosprawności,

uczy się poza miejscem zamieszkania i mieszka w internacie,

dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 764 zł,

złożony zostanie wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start.

Otrzymanie tej maksymalnej kwoty wsparcia możliwe jest tylko wtedy, gdy wszystkie powyższe kryteria zostaną spełnione jednocześnie.

1340 zł na ucznia co miesiąc w roku szkolnym 2025/2026

Spośród wszystkich opisanych form pomocy jedynie program Dobry Start oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacane są jednorazowo. Pozostałe świadczenia, czyli 800+, zasiłek rodzinny, dodatek za naukę poza miejscem zamieszkania, dodatek dla samotnych rodziców oraz dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością, przyznawane są co miesiąc, również w okresie wakacyjnym. W praktyce oznacza to, że rodzina może otrzymywać na ucznia nawet 1340 zł miesięcznie, co w skali roku daje 16 080 zł, a po doliczeniu świadczeń jednorazowych – aż 16 480 zł.