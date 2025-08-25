Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobom, które straciły oboje rodziców i jednocześnie pobierają rentę rodzinną. Może on zostać przyznany także wtedy, gdy ojciec nie jest znany od urodzenia dziecka lub jego śmierci nie udało się potwierdzić. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w okresie obowiązywania prawa do renty rodzinnej, dlatego aby je przedłużyć, konieczne jest kontynuowanie nauki, maksymalnie do ukończenia 25. roku życia. Wyjątkiem są dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w trakcie nauki, ponieważ w ich przypadku renta rodzinna, a wraz z nią dodatek, przysługuje bez względu na wiek. Jeśli natomiast dziecko kończy 25 lat na ostatnim roku studiów, świadczenie przedłużane jest do zakończenia tego roku akademickiego.

Dodatek dla sieroty zupełnej wynosi obecnie 654,48 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązywać będzie do końca lutego 2026 roku. Od 1 marca, wraz z coroczną waloryzacją, wysokość dodatku dla sieroty zupełnej nieznacznie wzrośnie.

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który zajmuje się wypłatą świadczenia. W formularzu należy podać dane osobowe dziecka oraz informacje o rodzicach i dołączyć wymagane dokumenty. Wniosek można składać osobiście lub przez pełnomocnika w placówce ZUS bądź za pośrednictwem operatora pocztowego.

Do wniosku o dodatek dla sieroty zupełnej trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia. ZUS wymaga przede wszystkim aktów zgonu rodziców lub innych dokumentów potwierdzających ich śmierć. W przypadku, gdy ojciec nie jest znany od chwili narodzin, konieczne jest przedłożenie aktu urodzenia dziecka, w którym brak danych ojca, a także dokumentu potwierdzającego datę zgonu matki. Wymagane dokumenty to (w zależności od sytuacji):

dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców,

dokument potwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia dziecka, z którego wynika brak danych ojca.

Ile czasu ma ZUS na rozpatrzenie sprawy?

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami sprawę rozpatruje właściwy organ rentowy zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy lub jednostka ZUS wyznaczona przez Prezesa Zakładu. Po przeanalizowaniu wniosku i dołączonych załączników, a w razie potrzeby także po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, ZUS wydaje decyzję w terminie 30 dni od ustalenia ostatniej niezbędnej okoliczności potrzebnej do jej podjęcia. Oznacza to, że czas oczekiwania na rozstrzygnięcie zależy od kompletności i prawidłowości dostarczonej dokumentacji.

Czy od decyzji ZUS można się odwołać?

Od decyzji ZUS w sprawie dodatku dla sieroty zupełnej można się odwołać. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w jednostce ZUS, która wydała decyzję. Następnie sprawa trafia do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Ważne jest, aby zrobić to w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Co istotne, całe postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat, dzięki czemu osoby zainteresowane nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z dochodzeniem swoich praw.