Emerytura honorowa to szczególny dodatek finansowy przeznaczony dla osób, które dożyły bardzo sędziwego wieku. Stanowi ona symboliczne wyróżnienie i formę docenienia najstarszych obywateli. Nie zastępuje podstawowego świadczenia emerytalnego, lecz jest wypłacana niezależnie od niego jako dodatkowe wsparcie ze strony państwa.

Zasady przyznawania emerytury honorowej określają przepisy ustawy z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia stu lat (Dz.U. 2024 poz. 1674), a także ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118).

Komu przysługuje emerytura honorowa?

Świadczenie honorowe przysługuje wszystkim osobom posiadającym polskie obywatelstwo, które ukończyły sto lat. Prawo do tego dodatku powstaje z mocy prawa wraz z setnymi urodzinami i nie jest uzależnione od pobierania emerytury, renty ani innych świadczeń. Bez znaczenia pozostaje również dotychczasowa aktywność zawodowa czy fakt opłacania składek – emerytura honorowa może trafić także do seniorów, którzy nigdy nie pracowali i nie byli objęci systemem ubezpieczeń społecznych.

Warto jednak zaznaczyć, że procedura przyznania świadczenia zależy od sytuacji danej osoby:

jeśli stulatek pobiera świadczenia wymienione w ustawie z 18 października 2024 r., takie jak emerytura lub renta, emerytura honorowa zostanie przyznana automatycznie, bez konieczności składania wniosku, a decyzja zostanie przekazana przez właściwy organ;

jeżeli senior nie otrzymuje żadnego ze świadczeń wskazanych w ustawie, musi samodzielnie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia honorowego, aby móc z niego skorzystać.

Ile wynosi emerytura honorowa w 2026 roku?

Po podwyżce z 1 marca 2025 r. emerytura honorowa została podniesiona do 6589,67 zł brutto miesięcznie. Kwota ta będzie obowiązywała do końca lutego 2026 roku. Ponieważ świadczenie to jest objęte coroczną waloryzacją, jego wysokość będzie ulegać dalszym zmianom w następnych latach. Dla porównania – jeszcze do końca lutego 2025 r. stulatkowie otrzymywali 6246,13 zł brutto, a więc o 343,54 zł mniej niż po ostatniej podwyżce.

Emerytura honorowa – ile wyniesie po podwyżce od 1 marca 2026 roku?

Kolejna waloryzacja świadczenia honorowego będzie miała miejsce 1 marca 2026 roku. Z aktualnych szacunków wynika, że waloryzacja może wynieść co najmniej 4,9 proc., co przełożyłoby się na wzrost emerytury honorowej o około 323 zł, do poziomu 6912,56 zł miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że ostateczna wysokość podwyżki zostanie ustalona dopiero po opublikowaniu kompletnych danych statystycznych. Decydujące znaczenie będą miały dwa komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego: dotyczący średniorocznej inflacji w 2025 r. oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w odniesieniu do 2024 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, GUS powinien ogłosić wskaźnik inflacji do końca stycznia 2026 r., natomiast dane o wzroście płac – najpóźniej do 10 lutego 2026 r. Dopiero po ich publikacji możliwe będzie ustalenie finalnego wskaźnika waloryzacji, który zdecyduje o wysokości przyszłorocznych podwyżek świadczeń.

Czy emerytura honorowa jest wypłacana co miesiąc?

Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie honorowe wypłacane jest w cyklu miesięcznym i stanowi stałe uzupełnienie emerytury lub renty. Dzięki temu uprawnieni seniorzy otrzymują je regularnie, wraz z innymi należnymi świadczeniami.

Kto wypłaca świadczenie honorowe i kiedy?

Świadczenie honorowe wypłaca ZUS lub KRUS, w zależności od tego, jakiemu systemowi ubezpieczenia emerytalnego podlega dana osoba. W przypadku seniorów, którzy nigdy nie otrzymywali emerytury ani renty, wypłatą dodatku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki przekazywane są zgodnie z obowiązującym kalendarzem wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, najczęściej w tym samym terminie co podstawowe świadczenie, jeśli jest ono pobierane

Czy świadczenie honorowe jest opodatkowane?

Emerytura honorowa jest objęta opodatkowaniem na takich samych zasadach jak standardowe świadczenia emerytalne. Od wypłacanej kwoty brutto odliczane są zarówno zaliczka na podatek dochodowy, jak i składka zdrowotna. W efekcie senior otrzymuje „na rękę” sumę niższą od tej, która widnieje w oficjalnych komunikatach jako kwota brutto.

