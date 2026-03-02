Ta branża kręci się coraz lepiej i coraz szybciej

Zagraniczne fast foody szturmują polski rynek. Amerykańskim sieciom Popeyes oraz Burger King biznes idzie tak dobrze, że przymierzają do otwarcia kolejnych restauracji szybkiej obsługi w nowych lokalizacjach.

Reklama

Wedle doniesień „Faktu” Popeyes zatrudnia już blisko tysiąc osób i nie ustaje w ciągłych rekrutacjach. Do obsadzenia są różne stanowiska - od pracowników restauracji, po menedżerów. Amerykańska sieć założona w 1972 roku w Nowym Orleanie, ma już w Polsce 31 lokali i w swojej ekspansji chce iść dalej.

- W 2026 roku planujemy utrzymać wysoką dynamikę ekspansji. Na naszej mapie celów znajdują się między innymi Gdańsk, Łódź, Bydgoszcz, Toruń czy Lublin – oświadczył Michał Różycki, szef ekspansji Rex Concept, cytowany przez serwis wp.pl.

Celem na 2030 rok jest aż 200 restauracji, które podniebienia smakoszy podbijają kuchnią inspirowaną stylem Cajun, zwłaszcza pikantnym wariantom kurczaka.

Rynkowy tort do podziału i walka o pracowników. Ile dają zarobić?

O rynkowy tort fast foodów z Popeyes rywalizuje Burger King, który obecnie ma około 80 restauracji i zatrudnia blisko sześciuset pracowników. Także i ta sieć zamierza otwierać kolejne bary szybkiej obsług i potrzebuje nowej kadry.

Ile można zarobić? Jak podaje „Fakt”, wynagrodzenia w Burger King, mieszczą się zazwyczaj w przedziale od 4,8 tys. do 9 tys. zł brutto miesięcznie, natomiast regionalni menedżerowie mogą liczyć nawet na pensje sięgające 16 tys. zł. Ostateczna wysokość zarobków zależy od zajmowanego stanowiska, doświadczenia oraz lokalizacji restauracji.

Sama pensja nie wystarczy. Kuszą też benefitami

Zatrudnieni w sieciach Popeyes i Burger King mogą korzystać z licznych benefitów pozapłacowych, takich jak dopłaty do posiłków, karty sportowe czy prywatna opieka medyczna. Firmy oferują też szkolenia oraz programy motywacyjne wspierające rozwój kompetencji i awans zawodowy. Jak podkreśla serwis „Fakt”, przy średnim wynagrodzeniu w Polsce, przekraczającym według danych GUS 9 tys. zł brutto, proponowane przez te sieci stawki pozostają konkurencyjne na rynku pracy.

McDonald ‘s też idzie dalej

Tempa nie zwalnia też McDonald ‘s. Najdłużej obecna na polskim rynku gastronomicznym sieć, również zapowiada dalszy rozwój. We współpracy ze 117 franczyzobiorcami planuje zwiększyć liczbę restauracji do 900 do 2027 roku, co ma przełożyć się na utworzenie około 60 nowych miejsc pracy w każdym lokalu.

Jakie wynagrodzenie oferuje McDonald’s? Ci, którzy rozpoczynają pracę, mogą liczyć na 4 666 zł brutto miesięcznie. Pracownicy średniego szczebla otrzymują około 5 250 zł brutto, natomiast pensje menedżerów sięgają 6 180 zł brutto. Jak podano, zatrudnieni mogą dodatkowo otrzymywać premie między innymi za brak absencji oraz pracę w godzinach nocnych.

Branża fast food jest coraz bardziej atrakcyjnym pracodawcą

Branża fast food coraz częściej przyciąga pracowników, wskazują eksperci rynku pracy. Wynika to przede wszystkim z elastycznych grafików umożliwiających dopasowanie pracy do innych obowiązków, możliwości podjęcia zatrudnienia bez wcześniejszego doświadczenia oraz stosunkowo szybkiej ścieżki awansu. Istotnym czynnikiem jest również stabilność zatrudnienia oferowana przez duże, międzynarodowe sieci, a także szeroki pakiet benefitów pozapłacowych. Dodatkowo dynamiczny rozwój rynku dostaw jedzenia oraz rosnąca popularność zamówień online sprawiają, że zapotrzebowanie na pracowników w gastronomii systematycznie rośnie.