Wchodzi nowe świadczenie. Rząd wypłaci od 900 zł do 1800 zł miesięcznie. I to bez opodatkowania

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów 12 sierpnia wprowadza dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA nieopodatkowane świadczenia mieszkaniowe w wysokości od 900 zł do 1800 zł miesięcznie. Dodatkowo będą oni otrzymywać zwrot kosztów dojazdu do pracy.

Reklama

Około 20 proc. podwyżki

Wiceminister Szczepański podkreślił, że wprowadzenie tych dodatków od 1 lipca oznacza dla funkcjonariuszy średnio 1100-1200 zł miesięcznie więcej. Najniższe świadczenie mieszkaniowe wyniesie 900 zł, a w Warszawie nawet 1800 zł. W połączeniu ze średnim wynagrodzeniem i ogólną podwyżką dla budżetówki (5 proc.), daje to około 20 proc. podwyżki w 2025 roku.

Szczepański zapowiedział, że we wrześniu odbędą się dalsze rozmowy ze związkami zawodowymi. Resort pracuje nad uproszczeniem obecnego systemu dodatków i uporządkowaniem przepisów. Nowe dodatki mają być powiązane z rodzajem służby, charakterem zadań lub kwalifikacjami.

Wiceminister stwierdził, że lata 2024 i 2025 były najlepsze pod względem uposażeń dla funkcjonariuszy, ponieważ nie było wcześniej tak wysokich, bo 20-procentowych podwyżek. Dodał, że przyszły rok, jako rok wyborczy, z pewnością będzie czasem, w którym związki zawodowe będą zabiegać o dalsze podwyżki.

Ustawa modernizacyjna

Szczepański poinformował również, że trwają prace nad ustawą modernizacyjną. Projekt ma trafić do uzgodnień międzyresortowych, a na początku września ma zająć się nim Stały Komitet Rady Ministrów. Celem jest, aby ustawa została uchwalona w tym roku i weszła w życie 1 stycznia przyszłego roku.