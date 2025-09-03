Wynajmujesz mieszkanie? Pamiętaj o rozliczeniu z fiskusem, żeby uniknąć problemów z Urzędem Skarbowym

Każdy, kto wynajmuje mieszkanie, ma obowiązek zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym i rozliczyć uzyskany dochód, niezależnie od tego, czy umowa z najemcą była pisemna, czy ustna. Obecnie prywatny najem rozlicza się wyłącznie ryczałtem od przychodów. Aby to zrobić, wystarczy do 20. dnia kolejnego miesiąca wpłacić należny podatek na swój mikrorachunek podatkowy, co jest równoznaczne ze zgłoszeniem. Dodatkowo, na koniec roku trzeba złożyć zeznanie roczne PIT-28.

Co grozi za niezgłoszenie najmu?

Urząd skarbowy może dowiedzieć się o nielegalnym wynajmie nie tylko od właściciela, ale również od sąsiadów, wspólnoty mieszkaniowej czy banku. Brak rozliczenia dochodów z najmu wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Właściciel, u którego wykryto nieprawidłowości, musi liczyć się z koniecznością zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami. Dodatkowo może zostać na niego nałożona grzywna, której wysokość zależy od skali wykroczenia, a w skrajnych przypadkach może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W sytuacji wykrycia nieprawidłowości, istnieje możliwość uniknięcia grzywny. Właściciel, który sam zgłosi się do urzędu i ureguluje zaległości, może skorzystać z tzw. czynnego żalu, czyli dobrowolnego zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego. Jeśli urząd otrzyma takie zawiadomienie, zanim sam rozpocznie postępowanie, podatnik uniknie odpowiedzialności karnej skarbowej. Podatek i odsetki będą jednak nadal do zapłaty.

Dochody z prywatnego najmu opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że podatek naliczany jest od kwoty otrzymanego czynszu, bez możliwości odliczenia kosztów. W 2025 roku stawki ryczałtu wynoszą:

8,5 proc. od przychodów do 100 000 zł rocznie,

12,5 proc. od nadwyżki powyżej 100 000 zł rocznie.

Na przykład, jeśli właściciel otrzymuje 2500 zł miesięcznie z najmu (30 000 zł rocznie), zapłaci 8,5 proc. podatku od całej kwoty, co daje 2550 zł rocznie.

Rozliczenie wynajmu za mieszkanie z Urzędem Skarbowym - podsumowanie informacji

Wynajmując mieszkanie w 2025 roku, konieczne jest rozliczenie się z urzędem skarbowym poprzez opodatkowanie przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązują dwie stawki podatku: 8,5 proc. od przychodów do 100 000 zł rocznie oraz 12,5 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę. Wynajmujący nie musi zgłaszać umowy najmu zwykłego do urzędu, ale ma obowiązek informować urząd o wyborze formy opodatkowania oraz terminowo wpłacać podatek. Zaliczki na podatek należy wpłacać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania przychodu, przy czym można rozliczać się miesięcznie lub kwartalnie. Na koniec roku podatkowego wynajmujący składa deklarację PIT-28, w której wykazuje wszystkie przychody z najmu. Warto pamiętać, że ryczałt płaci się od przychodu, bez możliwości odliczania kosztów związanych z eksploatacją mieszkania. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować karami finansowymi. Wynajem okazjonalny wymaga dodatkowo zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu.