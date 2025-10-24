Zmiana czasu

W najbliższy weekend, w nocy z 25 na 26 października 2025 r., dojdzie do zmiany czasu z letniego na zimowy.

Wyniki sondażu

61 proc. ankietowanych przez Instytut Badań Pollster wskazało, że jest przeciwko zmianom czasu. Za opowiedziało się 15 proc. badanych, a 24 proc. pozostaje obojętnych wobec tego tematu.

W informacji na temat badania zauważono, że duża część pytanych zauważa niekorzystny wpływ zmian czasu na samopoczucie. 51 proc. jest zdania, że zmiana czasu wpływa negatywnie na ich codzienne funkcjonowanie, a tylko 3 proc. dostrzega pozytywny wpływ. Dla 46 proc. ankietowanych zmiany czasu nie mają znaczenia.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 30.09-1.10.2025 roku metodą CAWI na próbie 1025 dorosłych Polaków.