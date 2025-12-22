Fabryka amunicji pod Słuckiem. Zatrudni 1500 osób

Według ustaleń serwisu śledczego BELPOL, tworzonego przez opozycjonistów białoruskiego reżimu, fabryka amunicji powstaje od kwietnia 2024 r. na terenie dawnego arsenału w okolicach Słucka. Ma być uruchomiona w grudniu 2026 r.

Ma być w niej produkowana amunicja artyleryjska kalibru 152 mm, a także niekierowane pociski rakietowe kalibru 122 mm (do wyrzutni Grad). Według ekspertów BELPOL-u zdolność produkcyjna nowych zakładów ma wynosić:

w systemie dwuzmianowym – do 120 tys. pocisków rakietowych kalibru 122 mm oraz 180 tys. pocisków artyleryjskich kalibru 152 mm rocznie;

– do kalibru 122 mm oraz kalibru 152 mm rocznie; w systemie trzyzmianowym – odpowiednio 180 tys. i 270 tys. sztuk rocznie.

Fabryka docelowo ma zatrudniać 1500 osób. Na jej terenie planuje się uruchomienie linii do prasowania ładunków wybuchowych do pocisków i rakiet, stref przygotowania mieszanin wybuchowych, montażu amunicji do systemów rakietowych Grad oraz pocisków artyleryjskich, a także poligonu testowego i zakładu przetwarzania złomu.

Białoruś sfinansuje projekt. Swoje dołożą też Moskwa i Pekin

Głównym kredytodawcą projektu jest objęty zachodnimi sankcjami białoruski państwowy Belinvestbank. Z kolei Rosja odpowiada za dostawy linii technologicznych, szkolenie personelu, a do tego najpewniej będzie kluczowym dostawcą materiałów wybuchowych, prochów i innych komponentów.

W inwestycje zaangażowane zostaną również Chiny. Dostarczą między innymi linię do napełniania głowic bojowych kalibru 122 mm. Dyskutowana jest także udział w projekcie podmiotów z Iranu i Pakistanu.