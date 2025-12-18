Nalot na bazę Belbek. Zniszczono MiGa-31

Bezzałogowce, należące do Centrum Operacji Specjalnych "Alfa" SBU, uderzyły na lotnisko Belbek znajdujące się pod Sewastopolem. W krótkim komunikacie ukraińskie służby podały, że podczas nalotu udało im się zniszczyć:

dwa systemy wczesnego ostrzegania Niebo-SWU (koszt jednego egzemplarza, według SBU, to około 60–100 mln USD);

(koszt jednego egzemplarza, według SBU, to około 60–100 mln USD); stacja radiolokacyjna 92N6 , wchodząca w skład systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego S-400 „Triumf” (cena szacunkowa to 30 mln USD na rynku wewnętrznym i 60 mln USD w wersji eksportowej);

, wchodząca w skład systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego S-400 „Triumf” (cena szacunkowa to 30 mln USD na rynku wewnętrznym i 60 mln USD w wersji eksportowej); system przeciwlotniczy Pancyr-S2 (wart odpowiednio 12 mln USD w Rosji i 19 mln USD na eksport);

(wart odpowiednio 12 mln USD w Rosji i 19 mln USD na eksport); myśliwiec MiG-31 z pełnym uzbrojeniem (jego wartość szacuje się na 30–50 mln USD, zależnie od wersji i wyposażenia). Massive strike by Ukraine’s SBU at Belbek airfield in occupied Crimea overnight: a MiG-31 with full payload, a Pantsir-S2 air defense system, an S-400 radar unit, and two Nebo-SVU radars were destroyed or damaged, losses worth hundreds of millions of dollars. pic.twitter.com/7A1VhLwwIE December 18, 2025

Moment ataku zarejestrowali mieszkańcy okolic bazy Belbek.

Czarna seria rosyjskiego lotnictwa trwa

To kolejna bolesna strata lotnictwa Putin w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu drony Ukrainy trafiły samolot transportowy An-26, który kołował w bazie Kacza na Krymie. Najpewniej jego załoga poniosła śmierć.

Wcześniej informowano, że dwóch członków załogi rosyjskiego bombowca taktycznego – Su-24 lub Su-34 – zginęło, gdy w wyniku wypadku katapultowali się wewnątrz hangaru.

Niedługo później w obwodzie iwanowskim, tuż po starcie rozbił się transportowy An-22, który niedawno przeszedł remont. Życie straciło siedmiu członków jego załogi.

Rosjanie stracili już blisko 340 samolotów i śmigłowców

Według bloga militarnego Oryx, zliczającego wizualnie potwierdzone straty obu stron konfliktu w Ukrainie, dotychczas Rosjanie stracili co najmniej 172 samoloty i 166 helikopterów.

Największe straty wśród samolotów odnotowano we flocie szturmowych Su-25 i Su-34 – odpowiednio 41 i 40 sztuk. Jeśli chodzi o maszyny MiG-31, to stracono jedynie cztery sztuki (nie licząc tego z Belbeku).