Zełenski powinien pojawić się na rozmowach Trumpa z Putinem

- Wierze, że dojdzie do zaproszenia prezydenta Zełenskiego i dzisiaj pojawiają się takie informacje, że jest taka szansa, aby podczas spotkania prezydenta Trumpa z Putinem był udział prezydenta Zełenskiego. Byłoby to najlepsze rozwiązanie i wierzę, że do tego dojdzie – powiedział w niedzielę podczas briefingu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do pytania dziennikarzy dot. zapowiadanego spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z Putinem bez udziału Ukrainy.

Podkreślił, że wierzy, iż do zaproszenia prezydenta Ukrainy dojdzie. Dodał, że celem świata zachodniego, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, jest „doprowadzenie do sprawiedliwego i trwałego pokoju”.

- W ubiegłym tygodniu miałem okazję rozmawiać z najbliższymi doradcami prezydenta Trumpa, którzy mówili o jego determinacji do osiągnięcia swojego celu, czyli zawarcia pokoju. Polska zrobi wszystko, aby do takiego sprawiedliwego pokoju doszło – powiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Polska gotowa do wsparcia sojuszników, ale w konkretny sposób

Dodał, że Polska jest gotowa do wsparcia sojuszników i wyjaśnił, że chodzi o zabezpieczenie logistyczne i infrastrukturalne. - Operujemy na terenie Polski, to się nie zmieni i tutaj nasze działania pozostają niezmienne - wskazał.

- Była gorąca dyskusja, kiedy była mowa o koalicji chętnych. Polska jasno zadeklarowała swoje wsparcie na terytorium RP dla wojsk sojuszniczych i niepojawienia się na terytorium Ukrainy – powiedział Kosiniak-Kamysz. – Chciałbym, aby doszło do tego porozumienia z udziałem prezydenta Zełenskiego; wierzymy, że jest bliżej niż kiedykolwiek dla możliwości przynajmniej zawarcia rozejmu. Najbliższe dni to potwierdzą – dodał.

W piątek prezydent USA ogłosił, że spotka się z Putinem w piątek 15 sierpnia na Alasce. Będzie to pierwsze, bezpośrednie spotkanie obu przywódców od czasu rozpoczęcia przez Trumpa drugiej kadencji. W sobotę amerykańskie stacje CBS News i NBC News poinformowały, że Biały Dom nie wyklucza, iż w szczycie na Alasce mógłby w bliżej nieokreślony sposób uczestniczyć też Zełenski.