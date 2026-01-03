Rok dobiegł końca, ale okres świąteczny wciąż trwa. W kalendarzu pozostało jeszcze święto Trzech Króli. W związku z tym konieczne są także zakupy spożywcze. Czy niedziela 4 stycznia to niedziela handlowa, czy może obowiązuje wtedy zakaz handlu, który pokrzyżuje plany na większe zakupy? Takimi rozterkami z pewnością nie przejmują się bywalcy Żabki, która tradycyjnie pozostaje otwarta bez względu na to, jaka niedziela wypada w kalendarzu.

Niedziela handlowa 04.01.2026. Sklepy otwarte 4 stycznia, czy jutro jest zakaz handlu?

Weekend to moment, w którym domowe zapasy po całym tygodniu zwykle się kończą, zwłaszcza że przed nami jeszcze jedno święto w kalendarzu - Trzech Króli. Dlatego wiele osób planuje wtedy większe zakupy. Najwygodniej zrobić je w wolnym czasie, na przykład w niedzielę, o ile wypada ona jako niedziela handlowa. Czy 04.01.2026 sklepy będą otwarte?

Niestety, dla tych, którzy liczyli na zakupy dzisiaj, wiadomość nie jest dobra. 4 stycznia jest niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów pozostanie zamknięta. Dobra informacja jest taka, że tradycyjnie otwarte mogą być m.in. sklepy Żabka, małe sklepy prywatne prowadzone przez właścicieli oraz stacje benzynowe. Dzięki temu podstawowe produkty kupimy bez problemu, choć na większe zakupy trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.

Sklepy otwarte w niedzielę 04.01.2026. Zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko Żabka

Niedziela 4 stycznia nie jest niedzielą handlową, ponieważ nie znajduje się na liście dni zwolnionych z zakazu handlu. W praktyce oznacza to, że większość dużych sklepów, takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, pozostanie jutro zamknięta. Choć wiele osób chciałoby wykorzystać weekend na uzupełnienie domowych zapasów, 4 stycznia zakupy w supermarketach i galeriach handlowych nie będą możliwe.

Zakupy w niedzielę 4 stycznia będzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a spośród sieciowych – głównie w Żabkach, które mogą być otwarte dzięki temu, że często działają jako placówki prowadzone przez franczyzobiorców. W związku z tym większe zakupy warto zaplanować dopiero na poniedziałek 5 stycznia, kiedy wszystkie sklepy będą już czynne.

Sklepy otwarte w niedzielę 04.01.2026. Jakie sklepy będą jutro otwarte?

Warto jednak pamiętać, że ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje kilka wyjątków. Oznacza to, że 4 stycznia 2026 roku legalnie mogą działać niektóre placówki, takie jak:

apteki,

stacje benzynowe,

piekarnie i cukiernie,

sklepy prowadzone przez właścicieli lub ich rodziny,

punkty handlowe na dworcach i lotniskach.

Otwarte w niedzielę 4 stycznia mogą być również restauracje, kawiarnie, bary, kwiaciarnie oraz wybrane sklepy na terenach turystycznych. Warto jednak przed wyjściem sprawdzić aktualne godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy lub lokalny punkt będzie czynny w niedzielę.

Niedziele handlowe 2026. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Na kolejną niedzielę handlową trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać. Najbliższe terminy, w których zakaz handlu nie obowiązuje, przypadają w styczniu 2026 roku. W przyszłym roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

To właśnie w tych terminach zrobimy zakupy bez ograniczeń – w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, a otwarte mogą być jedynie Żabki, małe sklepy prywatne i punkty na stacjach benzynowych.

Niedziele handlowe 2026. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Choć pojawiały się zapowiedzi zmian, parlament nie zakończył w 2024 roku prac nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele, a w 2025 roku temat również nie został ponownie podjęty. W efekcie obowiązywać będzie dotychczasowy model, w którym handel dozwolony jest jedynie w osiem niedziel w roku. Jedyną wprowadzoną nowością pozostaje dzień wolny w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do listy wyjątków, kiedy sklepy mogą być otwarte. To ukłon w stronę osób, które przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia i chcą zrobić zakupy w ostatniej chwili.

Pozostałe propozycje zmian, takie jak częściowe zniesienie zakazu handlu, skrócenie godzin otwarcia czy wprowadzenie dodatkowych wyjątków, nadal czekają na rozpatrzenie w komisjach sejmowych. Oznacza to, że w 2026 roku obowiązywać będą te same zasady co dotychczas, a zakupy w dużych sklepach i galeriach handlowych będzie można zrobić tylko w wyznaczone osiem niedziel handlowych.