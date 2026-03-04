Chiny odmówiły wspólnych manewrów wojskowych z Rosją i Iranem

W opublikowanym we wtorek raporcie eksperci wskazali, że mimo wcześniejszych zapowiedzi o trójstronnych manewrach pod kryptonimem "Pas Bezpieczeństwa 2026", okręty chińskiej marynarki wojennej nie pojawiły się w regionie. Ma tego dowodzić m.in. fakt, że w przeciwieństwie do poprzednich lat ani resort obrony, ani chińskie media państwowe nie potwierdziły udziału Pekinu w ćwiczeniach.

Reklama

Zdaniem analityków nieobecność chińskich sił tuż przed rozpoczętą 28 lutego amerykańsko-izraelską operacją nie była przypadkowa. "Wydaje się, że Pekin, unikając rozmieszczenia sił w pobliżu punktu zapalnego, minimalizuje ryzyko niechcianego uwikłania w konflikt" – ocenił CCA.

Chiny nie wycofały się ze wsparcia Iranu. Na co może liczyć Teheran?

Analitycy think tanku twierdzą, że nieobecność nie musi jednak oznaczać dystansowania się Chin od władz w Teheranie. "Jest prawdopodobne, że Chiny zapewnią Iranowi wsparcie wywiadowcze oraz transfer elektroniki i komponentów podwójnego zastosowania" - podkreślono.

Center for China Analysis działa w ramach Asia Society Policy Institute i specjalizuje się w polityce wewnętrznej oraz zagranicznej Chin. Wnioski CCA są oparte na obserwacjach komunikacji władz i mediów państwowych oraz na kalendarzu zdarzeń w regionie.