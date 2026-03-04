Trzynasta emerytura to dodatkowe, wypłacane raz w roku świadczenie, które poprawia sytuację finansową polskich emerytów i rencistów. Uprawnionych do otrzymania 13. emerytury jest prawie 10 milionów Polaków. W tym roku przysługuje emerytom i rencistom, którzy mają prawo do świadczeń na dzień 31 marca 2026 roku, jest wypłacana automatycznie, nie trzeba wnioskować o wypłatę świadczenia.

Reklama

Tyle w 2026 roku wyniesie 13. emerytura

W tym roku seniorzy pobierający popularną „trzynastkę“ dostaną nieco wyższy przelew niż przed rokiem. Po waloryzacji świadczeń wysokość 13. emerytury w 2026 roku wyniesie 1978,49 zł brutto, dokładnie tyle, ile wynosi najniższa emerytura. To kwota brutto, „na rękę“ emeryci dostaną mniej, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota netto 13. emerytury wyniesie więc około 1630 zł.

Pierwsze przelewy trzynastek jeszcze przed Wielkanocą

Trzynastki co roku na konta uprawnionych emerytów i rencistów trafiają w kwietniu. Tym razem Wielkanoc wypada na początku miesiąca, dlatego niektórzy 13. emeryturę dostaną jeszcze przed świętami. Ci, którzy podstawowe świadczenie otrzymują 1. lub 6. dnia miesiąca, dostaną trzynastkę przed Wielkanocą.

Standardowe terminy wypłat rent i emerytur to: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. W 2026 roku harmonogram wypłat trzynastek wygląda następująco:

1 kwietnia

3 kwietnia (osoby, które mają termin wypłaty 6. dnia miesiąca),

10 kwietnia

15 kwietnia

20 kwietnia

24 kwietnia (osoby, które mają termin wypłaty 25. dnia miesiąca).

Przykład Osobom, które pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, trzynasta emerytura zostanie wypłacona później, bo w maju, w terminie wypłaty świadczenia.

Kto nie dostanie 13. emerytury?

Z otrzymywania trzynastki wyłączeni są:

sportowcy pobierający tzw. emeryturę olimpijską,

prokuratorzy i sędziowie w stanie spoczynku (przysługuje im inne świadczenie),

ci, którzy mają zawieszone prawo do świadczenia na dzień 31 marca 2026 (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania do wcześniejszej emerytury powyżej130% przeciętnego wynagrodzenia).

Ważne Trzynasta emerytura - w przeciwieństwie do 14. emerytury - jest wypłacana w takiej samej kwocie każdemu uprawnionemu do świadczenia emerytowi lub renciście. Niezależnie od tego, jak wysokie jest jego comiesięczne świadczenie. Co ważne, świadczenie to jest w całości wolne od potrąceń, więc nie może go zabrać komornik na poczet długów.