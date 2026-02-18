Emerytura olimpijska, bo właśnie taką emeryturę pobiera Adam Małysz, została wprowadzona w 2000 roku jako świadczenie wypłacane polskim medalistom olimpijskim. Przysługuje po 40. roku życia, jednak samo kryterium wiekowe i fakt zdobycia medalu na igrzyskach to za mało, by ją otrzymać.

Emerytura olimpijska w 2026 roku

Wysokość tego świadczenia dla byłych sportowców reprezentujących nasz kraj na igrzyskach olimpijskich zmienia się co roku. W 2000 r., gdy je wprowadzano, wynosiło od ok. 1300 do 1500 zł, jednak przez lata jego wysokość rosła. Dodatkowo w 2016 roku zostało zwolnione z podatku dochodowego, kwota wypłacana medaliście igrzysk jest więc kwotą "na rękę".

W 2010 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki wypłacało medalistom 2483,77 zł brutto miesięcznie. W 2026 roku od emerytury olimpijskiej nie odprowadza się podatku, wysokość emerytury olimpijskiej wynosi obecnie5116,99 zł. Jej wysokość ustala się co roku na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, pomnożonej przez 1,8.

Każdy sportowiec otrzymuje tyle samo, niezależnie od tego, czy zdobył złoty, srebrny czy brązowy medal i w jakiej liczbie.

Ile wynosi emerytura olimpijska Adama Małysza?

Dokładnie tyle: na konto Adama Małysza Ministerstwo Sportu i Turystyki przelewa 5116,99 zł miesięcznie tytułem tzw. emerytury olimpijskiej. Choć wielu polskim emerytom ta kwota może wydawać się astronomicznie wysoka, warto pamiętać, że były skoczek narciarski i wielokrotny medalista igrzysk olimpijskich wciąż jest aktywny zawodowo, w końcu nie przekroczył jeszcze 50. Nie jest to więc jego jedyne źródło dochodu.

Obecnie ten rodzaj świadczenia pobiera w Polsce około 600 osób. To niewiele, medalistów olimpijskich mamy więcej. Jednak zdobycie minimum jednego medalu to za mało, by otrzymywać to świadczenie. Warunków do spełnienia jest więcej.

Komu przysługuje emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska przysługuje obecnie polskim medalistom igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych. W odróżnieniu od stypendiów sportowych, które wypłacane są przez określony czas, emerytura olimpijska jest wypłacana dożywotnio i może być pobierana niezależnie od innych przyznanych świadczeń czy uzyskiwanych dochodów. Emerytura olimpijska może zostać odebrana, jednak tylko w ściśle określonych okolicznościach. Taką okolicznością jest wykrycie dopingu i dyskwalifikacja na okres powyżej 24 miesięcy.

Emerytura olimpijska przysługuje medalistom igrzysk dopiero po ukończeniu 40. roku życia. Wypłacana jest na wniosek sportowca, który:

posiada obywatelstwo polskie i mieszkają w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej,

zdobył medal na igrzyskach,

ukończył 40 lat,

nie uprawia już czynnie sportu (oficjalnie zakończył karierę zawodnictwa w polskich związkach sportowych),

nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Medalista otrzymujący w/w emeryturę może być aktywny zawodowo lub prowadzić działalność gospodarczą.