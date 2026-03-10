Obawa przed wzrostem cen paliw

Badani w sondażu United Surveys na zlecenie WP zostali zapytani: „Jak ocenił(a)by Pan/i swój stosunek do cen paliw w Polsce?”. Na takie pytanie 68,5 proc. odpowiedziało, że odczuwa niepokój. W tej grupie 47,3 proc. wskazało na opcję „raczej niepokój”, a 21,2 proc. na „zdecydowany niepokój”. 28,8 proc. badanych niepokoju nie odczuwa : „raczej spokój” wskazało 26,5 proc., a 2,3 proc. czuje „zdecydowanie spokój”. Kolejne 2,7 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Wyborcy KO boją się mniej

„Badanie wykazuje korelację między preferencjami politycznymi a postrzeganiem cen paliw” - zauważył portal. Jak podał, wyborcy rządzącej koalicji to jedyna grupa, w której przeważa optymizm; 54 proc. z nich deklaruje spokój (w tym 6 proc. zdecydowany), a niepokój odczuwa 43 proc. badanych. „Jeśli chodzi o wyborców opozycji z PiS i Razem, tutaj nastroje są zgoła odmienne. Aż 80 proc. ankietowanych z tej grupy czuje niepokój, a tylko 20 proc. zachowuje spokój” - poinformowali dziennikarze WP. Wyborcy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej mają największe obawy; łącznie 92 proc. z nich deklaruje niepokój, a 8 proc. spokój.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane w 9 marca 2026 r. na próbie 1000 dorosłych Polaków.