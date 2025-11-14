Podwyżki na stacjach benzynowych

W wyniku kumulacji podwyżek cen paliw na stacjach, trwających od końca października, za benzynę płacimy najwięcej od czerwca, a za diesla - od marca tego roku. Jednocześnie ceny oleju napędowego przekroczyły poziom sprzed roku o 5 groszy na litrze. Wciąż tańsze niż rok temu pozostają benzyny: bezołowiowa Pb95 o 9 gr/l, a Pb98 o 13 gr/l. W ciągu ostatnich trzech tygodni benzyna Pb95 podrożała o 13 gr/l, Pb98 o 11 gr/l, a diesel aż o 24 gr/l. Stabilne pozostały ceny autogazu, utrzymując się na średnim poziomie 2,63 zł/l - to o 51 gr/l mniej niż rok temu.

Średnie ceny paliw

Średnie ceny paliw 13 listopada prezentowały się następująco:

Benzyna bezołowiowa 95 : 5,97 zł/l (wzrost o 5 gr/l)

: 5,97 zł/l (wzrost o 5 gr/l) Benzyna bezołowiowa 98 : 6,69 zł/l (wzrost o 5 gr/l)

: 6,69 zł/l (wzrost o 5 gr/l) Olej napędowy: 6,16 zł/l (wzrost o 10 gr/l)

6,16 zł/l (wzrost o 10 gr/l) Autogaz: 2,63 zł/l (bez zmian)

Ceny na rynku hurtowym w tym tygodniu pozostawały stabilne, jednak w naszej ocenie utrzymuje się ryzyko dalszych wzrostów na stacjach. Najbardziej może podrożeć olej napędowy, natomiast najbardziej stabilne powinny pozostać ceny LPG.

Ceny paliw - prognoza

Szczegółowa prognoza średnich cen detalicznych na 46. tydzień (17-21.11.2025):

Pb95 - 5,99 zł/l (+0,02)

Pb98 - 6,71 zł/l (+0,02)

ON - 6,23 zł/l (+0,07)

LPG - 2,64 zł/l (+0,01)

Ropa naftowa

Ceny ropy naftowej Brent kończą kolejny tydzień w konsolidacji. Notowania styczniowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek rano utrzymują się w rejonie 63,7 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. W dalszym ciągu na stosunkowo wysokim poziomie (blisko tegorocznych maksimów) utrzymują się ceny kontraktów futures na Gasoil oraz produktów naftowych, głównie diesla. Olej napędowy na rynku ARA kosztuje około 750 USD/t, a benzyna 780 USD/t.

Wzrostom cen produktów naftowych sprzyjają ograniczenia w produkcji rosyjskich rafinerii i eksporcie produktów naftowych, głównie diesla. W październiku eksport rosyjskiego oleju opałowego i diesla spadł o ponad 20% w porównaniu ze średnią z pierwszych ośmiu miesięcy tego roku. Ostatnie ukraińskie ataki objęły największy rosyjski port nad Morzem Czarnym - Noworosyjsk. Uszkodzony został rosyjski terminal Szescharis, ale port w Noworosyjsku ma również kluczowe znaczenie dla eksportu ropy z Kazachstanu. Ponad 85% kazachskiej ropy CPC i KEBCO (1,6 mln bbl/d) eksportowane jest właśnie przez port w Noworosyjsku. Kazachstan jest jednym z trzech największych dostawców ropy naftowej do Europy.

Rosną również obawy o przyszłość eksportu ropy z Wenezueli w związku z rosnącym napięciem na linii USA-Wenezuela. Praktycznie całość eksportu ropy z Wenezueli (niecałe 1 mln bbl/d) trafia do Chin.

Umiarkowaną reakcję rynku ropy naftowej na sytuację geopolityczną zagrażającą podaży ropy naftowej można tłumaczyć utrzymującą się systematycznie od początku roku nadwyżką podaży ropy naftowej i wysokim światowym poziomem jej zapasów. Zarówno amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) jak i Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) prognozują dużą nadwyżkę podaży ropy naftowej. Zgodnie z prognozami EIA cały 2026 rok upłynie pod znakiem zauważalnej nadwyżki podaży ropy naftowej i wzrostu zapasów. Szacowany średnioroczny wzrost zapasów ropy naftowej w 2026 roku ma wynieść 2,2 mln bbl/d, przy czym w IV kwartale tego roku i I kwartale roku 2026 wzrost zapasów będzie zauważalnie wyższy - 2,7 mln bbl/d.

(ISBnews/Reflex)