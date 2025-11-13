San Francisco - szósty kierunek LOT do USA

San Francisco będzie szóstym kierunkiem LOT w Stanach Zjednoczonych. Polski przewoźnik lata już do Nowego Jorku, Chicago, Newark, Miami i Los Angeles. Na razie rejsy zaplanowano na sezon lato 2026. W kierunku San Francisco samoloty LOT typu Boeing 787 Dreamliner będą startować z Warszawy w czwartki i niedziele o godz. 11.15, a w środy i soboty o godz. 17.40. Lot ma trwać ok. 11 godz. 30 min.

Połączenia transatlantyckie ze strategicznym znaczeniem

Jak podkreślił dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT Robert Ludera, połączenia transatlantyckie mają strategiczne znaczenie dla działalności przewoźnika. „W ciągu ostatnich 12 miesięcy, na wszystkich rejsach LOT-u, między Polską a Stanami Zjednoczonymi podróżowało 800 tys. pasażerów. Nowa trasa nie tylko połączy serce Europy ze światowym centrum technologii i innowacji, ale również otworzy nowe możliwości dla podróżnych — zarówno biznesowych, jak i turystycznych” - dodał Ludera.

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic. W ubiegłym roku linia przewiozła 10,7 mln pasażerów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.