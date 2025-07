IATA w środę nasiliło krytykę unijnego obowiązku stosowania zrównoważonego paliwa lotniczego.

Kosztowne i nie służy środowisku

Zrzeszenie przewoźników lotniczych twierdzi, że nakaz stosowania przez linie lotnicze zrównoważonego paliwa to kosztowna inicjatywa, która w obecnych warunkach nie służy środowisku, ponieważ jego regionalne zasoby pozostają na bardzo niskim poziomie. W tej sytuacji paliwo musi być transportowane droga morską, co zwiększa jego ślad węglowy.

Reuters cytuje wypowiedź dyrektora generalnego IATA, który podczas okrągłego stołu z mediami w Singapurze skrytykował europejski nakaz używania zrównoważonego paliwa.

„Pomysł, że kupuje się zrównoważone paliwo, a następnie transportuje je do Europy, nie jest właściwym podejściem, ponieważ w wyniku kosztów transportu wyraźnie zwiększa się ślad węglowy tego paliwa” – powiedział Willie Walsh, dyrektor generalny IATA.

Niewielka podaż paliwa SAF

IATA oszacowało w czerwcu, że produkcja paliwa SAF, uznawanego za niskoemisyjny zamiennik tradycyjnego paliwa lotniczego, osiągnie 2 miliony ton metrycznych, czyli 0,7 proc. zużycia paliwa przez linie lotnicze, w 2025 roku.

Walsh zauważył, że nakaz stosowania produktu, który nie jest dostępny, nie przynosi żadnych korzyści dla środowiska.

W ocenie IATA pobierane opłaty przez producentów paliwa SAF znacznie przekraczają rzeczywisty koszt zrównoważonego paliwa.

„UE w rzeczywistości umożliwiła monopolistycznym dostawcom podnoszenie cen bez żadnych korzyści dla środowiska” – powiedział Walsh. Dodał też, że firmy paliwowe zobowiązane do produkcji SAF podnoszą również koszt tradycyjnego paliwa lotniczego. W ocenie dyrektora generalnego IATA Unia Europejska musi ponownie ocenić swoje cele w zakresie paliwa SAF.

Produkcja SAF głównie w Azji

Produkcja zrównoważonego paliwa skupia się głównie w Azji. W tym roku co najmniej pięć projektów SAF w Azji, poza Chinami, zostało uruchomionych lub ma rozpocząć produkcję ukierunkowaną na eksport regionalny i do Europy. Singapur jest jednym z kluczowych eksporterów zielonego paliwa do UE.

Zgodnie z wymogami ReFuelEU Aviation, linie lotnicze muszą do 2030 roku stosować w swoim paliwie lotniczym 6 proc. mieszanki SAF. Jak donosiła agencja Reuters w czerwcu, UE oferuje liniom lotniczym pewne dotacje na zakup SAF.

Olej palmowy wątpliwym surowcem zrównoważonego paliwa?

Walsh zakwestionował również stosowanie oleju palmowego jako surowca do produkcji zrównoważonego paliwa. W jego ocenie nie ma jednoznacznej opinii, że olej palmowy jest zrównoważony. W różnych częściach świata są różne opinie na ten temat. „Myślę, że można argumentować, że istnieje zrównoważona produkcja oleju palmowego i że istnieje olej palmowy, który nie jest uważany za zrównoważony. Myślę, że w niektórych częściach świata nie ma w tej kwestii jednoznacznych opinii” – powiedział Walsh.

