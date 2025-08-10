Rekordowa wartość aktywów finansowych Polaków

„(...) Aktywa finansowe netto (aktywa pomniejszone o zobowiązania) również wzrosły do rekordowej wartości ponad 2,6 biliona zł” – podał Polski Fundusz Rozwoju w raporcie.

Z publikacji wynika, że największą pozycją w aktywach finansowych gospodarstw domowych ogółem pozostają depozyty bieżące rozliczeniowe. Stanowią one 27,4 proc. aktywów. Drugim najważniejszym składnikiem były pozostałe depozyty, których udział w całości aktywów wyniósł 12 proc. Na trzecim miejscu znalazła się gotówka, która odpowiadała za 11,3 proc. PFR podkreślił, że te trzy pozycje odpowiadały za 50,7 proc. aktywów finansowych gospodarstw domowych.

„W porównaniu z poprzednim kwartałem wartość aktywów w I kw. 2025 r. wzrosła o około 116,2 mld zł. Największy wzrost wartości aktywów, o 42,2 mld zł, odnotowano w uprawnieniach emerytalno-rentowych. Wysoki wzrost tej pozycji można utożsamiać m.in. z utrzymującym się wzrostem aktywów w PPK czy OFE” – wskazał PFR.

Fundusz zauważył, że istotny wkład we wzrost aktywów miały też takie pozycje, jak akcje nienotowane i depozyty bieżące. W obu tych kategoriach wzrost wyniósł po 20,3 mld zł.

„Roczna dynamika wzrostu aktywów PPK od grudnia 2024 utrzymuje się w okolicach 40 proc., a wartość aktywów wzrosła na koniec lipca br. do 39,7 mld zł” – poinformował fundusz. „Wartość aktywów wzrosła w lipcu br. w ujęciu miesięcznym o 3,3 proc. (+1,3 mld zł), w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 43,6 proc.” – dodał.